Суд оставил в СИЗО организатора кражи из отдела Следкома РТ Марата Шакирова

Вахитовский суд Казани продлил меру пресечения организатору кражи из отдела Следственного комитета Татарстана, 36-летнему следователю-криминалисту СУ СКР по РТ, подполковнику юстиции Марату Шакирову. Мужчина пробудет в СИЗО до 4 июня. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, в октябре 2021 года грабители в масках влезли в здание Следкома Татарстана, баллончиками с краской забрызгали камеры наблюдения, пробрались в кабинет и похитили из него сейф, в котором хранились вещественные доказательства по одному уголовному делу – порядка 15 млн рублей.

Шакиров был задержан при попытке выехать из Татарстана. Кроме того, в Альметьевске были задержаны трое его подельников. Уголовное дело в отношении них уже передано в суд, на прошлом заседании им также продлили меру пресечения. Молодые люди пробудут в СИЗО до 21 сентября.

Еще один фигурант дела – 30-летний Дживан Мхитарян – скрылся, прихватив с собой похищенные деньги. Сейчас мужчина находится в розыске.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из сейфа отдела Следственного комитета РТ украли материалы уголовного дела и почти 15 млн рублей.