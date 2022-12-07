Суд не признал концессию на автодорогу Алексеевское-Альметьевск недействительной

Компания «ГрадиентСтрой» из Москвы не добилась отмены концессионного соглашения на строительство автодороги «Алексеевское – Альметьевск», заключенного Министерством транспорта и дорожного хозяйства РТ с АО «Автострада». Арбитражный суд Поволжского округа отказал ей в удовлетворении жалобы на решения судов нижестоящих инстанций.

Иск в Арбитражный суд РТ «ГрадиентСтрой» подал в февраля этого года. Помимо признания ничтожным самого концессионного соглашения, компания также требовала отменить результат рассмотрения заявок Агентством инвестиционного развития РТ и обязать Минтранс заново провести конкурс.

Проект концессионного соглашения о создании и эксплуатации автодороги «Алексеевское - Альметьевск» в составе платной трассы «Шали - Бавлы» Кабинет Министров республики согласовал 24 сентября прошлого года. Минтрансу было поручено объявить о принятии заявок на участие в этом конкурсе и направить их в АИР.

Компания «ГрадиентСтрой» 10 ноября прошлого года также направила заявку, но ее признали не соответствующей требованиям закона о концессионных соглашениях. В частности, заявитель должен располагать или иметь возможность получить не менее 5 процентов объема заявленных в проекте инвестиций. У претендента из Москвы подтверждения на этот счет не было.

К его заявке был приложен протокол общего собрания участников общества, одобривший представление банковской гарантии. Но, как отметили в АИР, само это письмо банковской гарантией не является. Договор целевого займа «ГрадиентСтроя» тоже нет оснований считать договором с кредитной организацией. Кроме того, в пакете документов не было сведений о том, что кредитор, частная компания «Инфраструктура Инвест Капитал Лимитед», располагает необходимыми средствами.

Собственного капитала у «ГрадиенСтроя» нет. В 2021 году он заработал 16 тыс. рублей, при этом чистый убыток составил 31 тысячу рублей. Согласно данным справочной системы «Контур-Фокус», бенефициар этой компании — Виктор Хмарин.

Кабмин в итоге решил заключить концессионное соглашение без проведения конкурса с АО «Автострада». Москвичи обжаловали это решение в суде, ссылаясь в том числе на понесенный финансовый ущерб. Но их расходы в ходе рассмотрения дела не подтвердились. Также суд посчитал, что «ГрадиентСтрой» не представил достаточных доказательств и не привел убедительных аргументов в пользу того, что АИР и Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики нарушили требования закона «О защите конкуренции».

По мнению суда, материалы дела свидетельствуют о том, что у московской компании не было намерений исполнять концессионное соглашение. Истец не ведет реальную хозяйственную деятельность в области строительства, в то же время подал большое количество жалоб на заключенные концессионные соглашения в Московской, Оренбургской областях и других регионах страны. Представители «ГрадиентСтроя» не стали это отрицать, сообщив о системных нарушениях при заключении концессионных соглашений во многих регионах. Арбитраж отметил, что выявление и устранение этой системной ошибки выходит за пределы дела.

Концессионное соглашение по строительству платной трассы Алексеевское —Альметьевск в составе автодороги Шали (М7) — Бавлы (М5) было заключено в декабре прошлого года. Срок его действия составляет 99 лет, из них четыре года — инвестиционная стадия, а 95 — эксплуатационная. Реализация проекта ведется в рамках создания международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».

Платная трасса Алексеевское — Альметьевск будет полностью построена и введена в эксплуатацию в конце 2024 года, ее протяженность составит 145 километров. Ожидается, что интенсивность движения по ней составит 2 тыс. автомобилей в сутки. Общая стоимость проекта оценивается более чем в 83,6 млрд рублей. На строительство дороги из федерального бюджета будет направлено 30,6 млрд рублей, из регионального – 29,9 млрд рублей, инвестор вложит 23,1 млрд рублей.