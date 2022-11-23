По платной дороге Алексеевское — Альметьевск будут ездить 2 тыс. машин в сутки

Ожидается, что интенсивность движения по дороге Алексеевское — Альметьевск, входящей в состав трассы Шали (М7) — Бавлы (М5), в 2025 году составит 2 тыс. автомобилей в сутки. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Тимур Никонов на V Отраслевом форуме по государственно-частному партнерству.

Платная трасса Алексеевское — Альметьевск будет полностью построена и введена в эксплуатацию в конце 2024 года, рассказал спикер. «Поэтому мы спрогнозировали трафик на 2025 год. Предполагается, что в сутки будет проезжать более тысячи легковых автомобилей», — отметил он.

Кроме того, рассчитан и социально-экономический эффект от реализации проекта. Так, в период строительства и эксплуатации платной автомагистрали будет создано до 2,9 тыс. рабочих мест.

Строительство дороги ведется по концессионному соглашению, срок действия которого составляет 99 лет, из них четыре года — инвестиционная стадия, а 95 — эксплуатационная. Планируется, что отчисления в федеральный бюджет за время реализации проекта составят более 871 млрд рублей, в региональный бюджет — свыше 710 млрд рублей. Общий интегральный экономический эффект на ВВП за период с 2021 по 2045 год — более 450 млрд рублей.

Концессионное соглашение по строительству платной трассы Алексеевское — Альметьевск в составе автодороги Шали (М7) — Бавлы (М5) было заключено в декабре прошлого года, о чем сообщал «Татар-информ». Реализация проекта ведется в рамках создания международного транспортного коридора «Европа — Западный Китай».