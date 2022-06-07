Московский суд заочно арестовал писателя Дмитрия Глуховского

Российский писатель Дмитрий Глуховской заочно приговорен к аресту Басманным судом Москвы по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Суд 13 мая 2022 года удовлетворил ходатайство следствия и избрал Глуховскому, обвиняемому по ст. 207.3 УК РФ „Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации“, меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента его задержания или экстрадиции», — сообщили агентству в пресс-службе суда.

Отмечается, что поводом для возбуждения дела стал один из постов Глуховского в социальных сетях. Ранее он был объявлен в розыск.

Известность Дмитрию Глуховскому принес первый же его роман — «Метро 2033», вышедший в 2005 году. Многие его более поздние книги также становились бестселлерами. В 2021-м стал автором текста для «Тотального диктанта». Последний на данный момент его роман «Пост» в этом году вошел в длинный список премии «Большая книга».

По информации из открытых источников, Глуховский имеет гражданство России и Израиля, а также вид на жительство в Германии и Испании.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении спецоперации пользоваться только сведениями из российских официальных источников. Вскоре был принят закон об уголовной ответственности (до 15 лет лишения свободы) за информацию о действиях Вооруженных сил РФ, объявленную недостоверной.