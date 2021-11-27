Суд в Казани решил не избирать меру пресечения производителю незаконной незамерзайки
Сегодня Советский суд Казани не стал избрать меру пресечения для предполагаемого владельца цеха, где производили незамерзайку, которой отравились 15 студентов. Им оказался 26-летний уроженец Нижнекамска Андрей Сорожкин.
Следствие просило суд назначить ему запрет определенных действий сроком до 16 января 2022 года. А именно, запретить подозреваемому выходить из дома после 22.00, а также общаться с другими фигурантами дела — свидетелями и потерпевшими. Прокуратура поддержала ходатайство. Однако суд не стал избирать ему меру пресечения.
«Признаю, что на своем заводе, незаконно используя метиловый спирт, изготавливал незамерзающую жидкость. Метиловый спирт нельзя использовать, так как он опасен для здоровья, но использование метилового спирта более выгодно и дешевле», — зачитал показания подозреваемого судья.
Адвокаты обратили внимание суда на то, что в материалах дела нет прямых доказательств того, что студенты отправились именно той незамерзайкой, которая была произведена в цеху у Сорожкина. Следователь возразил, что соответствующая экспертиза уже назначена, но ее результаты еще не готовы. По его словам, причастность Сорожкина на данный момент доказываются показаниями свидетелей, однако их в материалах дела также не оказалось.
Однако судья посчитала недостаточными основания для назначения запрета определенных действий Сорожкину. Меру пресечения подозреваемому не избрана, однако мужчина останется под стражей до истечения 48 часов с момента его задержания.
«Суду не представлены сведения о том, изъятые вещества не отвечают требованиям безопасности, кроме того, не представлены сведения о том, что употреблённые потерпевшими вещества были произведены у Сорожкина», — аргументировал свое решение судья.
Кроме того, адвокаты настаивали на том, что Сорожкин не намерен скрываться от следствия, поскольку его жена беременна и нуждается в уходе.
Незаконный цех по производству стеклоочистителя был обнаружен на территории складов в районе улицы Тихорецкая. Следствием установлено, что при производстве незамерзайки в нее добавлялся метанол, который, по действующему законодательству, использовать в производстве нельзя.
Напомним, что в ночь с 16 на 17 ноября в одном из коттеджей в Салмачах метанолом отравились студенты. 15 человек были госпитализированы. Одну девушку спасти не удалось — она скончалась в больнице.
Выяснилось, что молодые люди купили 5-литровую бутыль с алкоголем у знакомого. Однако перепутали ее в багажнике со стеклоочистителем и по ошибке выпили незамерзайку, добавив в нее ароматизаторы.
Продавец нелегального алкоголя был установлен. На него завели дело по статье «Розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, совершенная в крупном размере».