Суд арестовал второго фигуранта дела о гибели рабочих в Елабужском районе

Фото: © Елена Фенина \ «Татар-информ»

Набережночелнинский суд отправил в СИЗО на два месяца генерального директора фирмы «Мир» Владимира Чайку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. По версии следствия, он причастен к пожару в Елабужском районе, где погибли шестеро рабочих.

Ранее суд отправил под домашний арест Елену Собину – владелицу фирмы «Мир». Ее задержали после пожара, который произошел в животноводческом комплексе.

«Татар-информ» рассказывал, что 24 декабря ночью на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана произошел пожар в доме, предназначенном для временного размещения рабочих.

В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.