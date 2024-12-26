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Суд арестовал второго фигуранта дела о гибели рабочих в Елабужском районе
Набережночелнинский суд отправил в СИЗО на два месяца генерального директора фирмы «Мир» Владимира Чайку. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. По версии следствия, он причастен к пожару в Елабужском районе, где погибли шестеро рабочих.
Ранее суд отправил под домашний арест Елену Собину – владелицу фирмы «Мир». Ее задержали после пожара, который произошел в животноводческом комплексе.
«Татар-информ» рассказывал, что 24 декабря ночью на территории животноводческого комплекса в поселке Малореченский Елабужского района Татарстана произошел пожар в доме, предназначенном для временного размещения рабочих.
В момент возгорания внутри находились 39 человек. Из них 33 смогли самостоятельно покинуть помещение, причем один из них получил травмы. Во время тушения пожарные обнаружили тела шестерых погибших мужчин.
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