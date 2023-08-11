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Суд арестовал техдиректора «Пиро-Росс» после взрыва на складе в Сергиевом Посаде
Сергиево-Посадский городской суд Московской области арестовал технического директора компании «Пиро-Росс» после взрыва на скалде пиротехники, где погиб один человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее «Татар-информ» отмечал, что после взрыва на складе в Сергиевом Посаде следователи задержали технического директора фирмы «Пиро-Росс». Сотрудники организации из числа руководящего состава были допрошены, технический директор был задержан в качестве подозреваемого.
Как указано в сообщении, судебное заседание проходило в здании, которое также пострадало от взрыва. В результате суд арестовал технического директора до 9 октября.
Напомним, 9 августа на складе пиротехники, который арендовала компания «Пиро-Росс» в Сергиевом Посаде, прогремел взрыв. В результате ЧП пострадали 84 человека, одна женщина скончалась в медицинском учреждении. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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