Суд арестовал гендиректора кранового завода Челнов по подозрению в аферах на 5 млн рублей

Марса Тимербулатова, директора челнинского кранового завода, арестовали по делу о мошенничестве на 5 миллионов рублей. Также его подозревают в уклонении от налогов на сумму более 400 миллионов рублей.

Меру пресечения Тимербулатову избирали в Советском районном суде Казани. Следствие просило суд отправить подозреваемого в СИЗО.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Тимербулатов обвиняется в особо тяжких преступлениях. Ущерб по делу не возмещён. Оставаясь на свободе, он может скрыться от суда и оказывать давление на свидетелей», – аргументировала свою позицию следователь.

Следствие не смутило даже то, что не так давно Тимербулатов перенес операцию на сердце. Сам подозреваемый просил суд ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде. Свою вину ни в мошенничестве, ни в сокрытии налогов он не признал.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Как можно так обвинять меня. Я никаких договоров не подписывал», – высказался Тимербулатов.

Неожиданное заявление сделал прокурор. Он принял во внимание, что подозреваемый сейчас находится на реабилитации и просил ограничиться запретом на определенные действия.

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Выслушав доводы сторон, суд решил отправить челнинского бизнесмена под арест в СИЗО, где он пробудет до 12 декабря.

Напомним, что в отношении гендиректора челнинского кранового завода было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Мужчину задержали накануне в аэропорту Бегишево, когда он прилетел из Калининграда.