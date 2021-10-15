news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 октября 2021  19:44
Павел Климчак

Суд арестовал гендиректора кранового завода Челнов по подозрению в аферах на 5 млн рублей

news_top_970_100

Марса Тимербулатова, директора челнинского кранового завода, арестовали по делу о мошенничестве на 5 миллионов рублей. Также его подозревают в уклонении от налогов на сумму более 400 миллионов рублей. 

Меру пресечения Тимербулатову избирали в Советском районном суде Казани. Следствие просило суд отправить подозреваемого в СИЗО. 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Тимербулатов обвиняется в особо тяжких преступлениях. Ущерб по делу не возмещён. Оставаясь на свободе, он может скрыться от суда и оказывать давление на свидетелей», – аргументировала свою позицию следователь. 

Следствие не смутило даже то, что не так давно Тимербулатов перенес операцию на сердце. Сам подозреваемый просил суд ограничиться домашним арестом или подпиской о невыезде. Свою вину ни в мошенничестве, ни в сокрытии налогов он не признал. 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

«Как можно так обвинять меня. Я никаких договоров не подписывал», – высказался Тимербулатов.

Неожиданное заявление сделал прокурор. Он принял во внимание, что подозреваемый сейчас находится на реабилитации и просил ограничиться запретом на определенные действия. 

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Выслушав доводы сторон, суд решил отправить челнинского бизнесмена под арест в СИЗО, где он пробудет до 12 декабря. 

Напомним, что в отношении гендиректора челнинского кранового завода было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям. Мужчину задержали накануне в аэропорту Бегишево, когда он прилетел из Калининграда.

#суд #набережночелнинский крановый завод
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное