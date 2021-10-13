На челнинский крановый завод завели еще одно дело за мошенничество на 5 млн рублей

По версии следствия, с ноября 2020 по июнь 2021 года неустановленное лицо из руководства Набережночелнинского кранового завода заключило по гособоронзаказу договор между заводом и ФГУП «Главное военно-строительное управление №4» на модернизацию грузоподъемного оборудования.

Во время выполнения обязятельств, этот неизвестный завысил стоимость поставляемого оборудования, в результате чего похитил из бюджета более 5 млн рублей.

Противоправную деятельность выявили сотрудники следкома и УФСБ России по РТ. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время на предприятии проводятся обыски, изымают необходимую документацию.

Расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.