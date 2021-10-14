По подозрению в мошенничестве на 5 млн задержан гендиректор челнинского кранового завода
Генерального директора АО «Набережночелнинский крановый завод» задержали в аэропорту Бегишево, когда он прилетел из Калининграда. В ближайшее время бизнесмена доставят в Казань для проведения следствия.
«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.
Напомним, что 50-летнего гендиректора завода подозревают в хищении бюджетных средств на сумму свыше 5 млн рублей, а также в уклонении от налогов на 404 млн рублей.