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Ру Тат
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14 октября 2021  12:06
Полина Шевчук

По подозрению в мошенничестве на 5 млн задержан гендиректор челнинского кранового завода

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Генерального директора  АО «Набережночелнинский крановый завод» задержали в аэропорту Бегишево, когда он прилетел из Калининграда. В ближайшее время бизнесмена доставят в Казань для проведения следствия. 
«Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», – уточнил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

Напомним, что 50-летнего гендиректора завода подозревают в хищении бюджетных средств на сумму свыше 5 млн рублей, а также в уклонении от налогов на 404 млн рублей. 
 

#хищение бюджетных средств #следком рт
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