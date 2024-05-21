Задержан экс-министр образования Татарстана, подозреваемый в получении взятки

Как стало известно «Татар-информу», бывшего министра образования и науки РТ и экс-главу Актанышского района Энгеля Фаттахова задержали.

Ранее мы сообщали, что бывшего чиновника подозревают в получении крупной взятки. По некоторой информации, Фаттахов, будучи главой Актанышского района, получил крупную взятку. По данным агентства, речь идет о двадцати миллионах.