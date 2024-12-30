Субсидия на строительство парка «Синергия» в ОЭЗ «Алабуга» увеличена в 10 раз

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора Татарстана

Власти Татарстана дополнительно выделят 31,4 млрд рублей на строительство одного из корпусов технопарка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». В результате общий размер субсидии ОЭЗ, выделяемой из республиканского бюджета, увеличен более чем в десять раз — с 3 млрд 480 млн рублей до 34 млрд 880 млн.

Соответствующее постановление Кабинета Министров Татарстана подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин. Распорядителем выделенных средств остается Министерство экономики РТ.

Выделенные ранее 3 млрд 480 млн рублей были направлены на возведение корпуса №27 технопарка «Синергия», который получил имя «Ильюшин» в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Здание общей площадью 55 849,87 кв. метра планируется ввести в эксплуатацию в марте 2026 года.

Дополнительные 31,4 млрд рублей предполагается потратить на возведение корпуса №11 «Бытовая электроника» технопарка «Синергия». Здание общей площадью 85 343,5 кв. метра предполагается сдать уже в апреле наступающего 2025 года.

«Синергия» — это многофункциональный комплекс, который реализуется в рамках развития кадровой инфраструктуры «Алабуги» и образовательного центра «Алабуга Политех». В 2023 году на строительство технопарка из бюджета РТ было выделено 3,23 млрд рублей.