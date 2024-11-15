Кабмин РТ направит еще 3,5 млрд рублей на строительство технопарка «Синергия»

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

Власти Татарстана выделят 3 млрд 480 млн рублей на строительство нового корпуса технопарка «Синергия» в особой экономической зоне «Алабуга». Соответствующее постановление Кабмина РТ подписал Премьер-министр республики Алексей Песошин.

Предложение о выделении из республиканского бюджета очередной субсидии ОЭЗ «Алабуга» выдвинуло Министерство экономики РТ. Оно же станет главным распорядителем этих средств.

Все выделенные деньги будут направлены на возведение корпуса №27 технопарка «Синергия», который получил имя «Ильюшин» в честь советского авиаконструктора Сергея Ильюшина. Здание общей площадью 55 849,87 кв. метра планируется ввести в эксплуатацию в марте 2026 года.

«Синергия» — это многофункциональный комплекс, который реализуется в рамках развития кадровой инфраструктуры «Алабуги» и образовательного центра «Алабуга Политех». В прошлом году на строительство технопарка из бюджета РТ было выделено 3,23 млрд рублей.