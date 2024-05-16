Стюардесса – в акробаты, маркетолог – жонглером: «неЦирк» показал, чему научил неартистов

В Казанском цирке небывалое до того событие – гала-представление «Эволюционеры», в котором на арену с номерами выходят не опытные и именитые артисты, а казанцы самых разных профессий, решившиеся воплотить свою детскую мечту об овациях арены зрителей самому себе. А еще воспитанники детской цирковой школы, для которых в отличие участников проекта «неЦирк» весеннее выступление на арене – ежегодный отчетный этап, им уже привычный.

Емкое название шоу «эволюционеры» намекает на то, какой путь физического совершенствования прошли те и другие, готовясь к выступлению в самом настоящем цирковом представлении с громкой музыкой, прожекторами, костюмами и зрительским ликованием с аплодисментами.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На шоу отвели всего два дня – 15 и 16 мая. Цены на представление выставили очень демократичные и гуманные по сравнению с гастролирующими программами – от 300 до 800 рублей. А вот наблюдать за эволюцией физических возможностей не имевших ранее отношения к цирку людей или только еще обучающихся детей и подростков, сопереживать их успехам и достижениям, оказалось не менее интересно, чем побывать на цирковом представлении отточивших мастерство профессионалов.

Проект «неЦирк» – уникальный эксперимент, который стартовал в ноябре. Из 220 заявок первоначально отобрали 40 человек. До выступления на арене перед 2 тыс. зрителей дошли 16 – упорные, амбициозные и авантюрные казанцы, которые в течение нескольких месяцев чуть ли не каждый день после своей основной работы приходили в цирк на репетиции с наставниками.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

На арене оказались инженер-технолог Константин Кузнецов, освоивший за это время элементы клоунады и акробатики. Промышленный альпинист Денис Марышев, научившийся держать баланс в эквилибре на катушках, жонглировать и рассчитывать высоту и силу прыжка в акробатике на баллоне. А еще стюардесса Эльвира Алмазова, ставшая воздушной акробаткой в подвешенном кольце, бухгалтер Елена Баранчикова, освоившая дрессуру, тренер по теннису серебряного возраста Александр Дар и логист Елена Ашаева, совладавшие с колесом Сира.

Среди участников «неЦирка» также оказались майор МВД в отставке и ныне модель, маркетолог, экскурсовод, менеджер клиентского отдела, торговый представитель и пара блогеров – куда же без них?!

Фото: предоставлено Казанским цирком (Павел Серпокрылов)

Но больше всех горды в Казанском цирке Ильнуром Газизуллиным. Инклюзивный актер и танцор с ДЦП ведет и без того социально и по возможности физически активный образ жизни, да еще решился на очередную высоту – научиться и выступить в цирке.

Наставники и постановщики шоу «Эволюционеры» крайне индивидуально подошли к возможностям тела каждого участника проекта «неЦирк». Самому молодому из них 21 год, самому старшему – 54. К слову, некоторым отчаянным удалось выйти на арену в нескольких номерах разных жанров, некоторым, как Ильнуру Газизуллину, в оба дня шоу. На него был поставлен номер «Кукла», в котором высокий худощавый инклюзивный актер играет ожившего Петрушку, выброшенного в мусор. А сами гала-представления, к слову и чести наставников, представлены разной программой.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Участвуют в представлении «Эволюционеры» и звезды Казанской цирковой школы, в марте завоевавшие серебро XXIII Международного фестиваля артистов цирка в городе Сен-Поль-ле-Дакс во Франции. Это семнадцатилетние Владимир Серов и Ярослав Краснов, тринадцатилетняя Ксения Семенова и двенадцатилетняя Елизавета Демидова с номером «Двойной воздушный бамбук». Вся арена, не отрывая глаз, наблюдает за ребятами, синхронно в парах выполняющими элементы на высоте под куполом цирка.

Другие воспитанники цирковой школы представляют в шоу акробатические номера на велосипеде, на канате, в кольце, на скакалке и эквилибр.

Фото: © Михаил Захаров/ «Татар-информ»

Гонорар за выступление, как узнал «Татар-Информ», ни неартистам проекта «неЦирк», ни ученикам цирковой школы не полагается. Но шоу такого формата, очевидно, – хороший ход, чтобы подогреть интерес к цирку среди казанцев – как со стороны цены на билет, так и как стимул для участия в следующих проектах «неЦирка».