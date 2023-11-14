В Казани отберут 10 участников бесплатного проекта «неЦирк»

В Казани 15 и 16 ноября пройдет кастинг, в ходе которого будут отобраны десять участников бесплатного общественного проекта «неЦирк». Прошедшие кастинг и собеседование в течение полугода будут обучаться азам циркового искусства.

Проект «неЦирк» стартовал 1 ноября 2023 года, на участие в нем подано 224 заявки. По итогам первоначального отсева анкет-заявок отобраны 40 человек, которых пригласили на кастинг и собеседование. Завершится проект в конце мая 2024 года.

Как сообщили в Казанском цирке, с идеей провести социально-общественный проект, популяризирующий цирковое искусство, выступила министр культуры Татарстана Ирада Аюпова. Проект призван увлечь горожан цирковым искусством и дать им возможность бесплатно обучиться азам общедоступных цирковых жанров.

Участникам предложат свой цирковой жанр для изучения. Среди них воздушная гимнастика, жонглирование, эксцентрика, акробатика, дрессура, фокусы. Каждому обучающемуся будет назначен наставник из числа артистов цирка или педагогов Детской цирковой школы. Обучение и тренировки будут проходить на базе Детской цирковой школы Казанского государственного цирка. По итогам обучения все участники проекта продемонстрируют свои умения на отчетном гала-концерте.