«Сложнее всего устроить цирк»: Аюпова поздравила юных казанцев с победой во Франции

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова встретилась с воспитанниками цирковой школы Казани, вернувшимися с XXIII Международного фестиваля артистов цирка в городе Сен-Поль-ле-Дакс во Франции, и поздравила их с заслуженными наградами.

Семнадцатилетние Владимир Серов и Ярослав Краснов, тринадцатилетняя Ксения Семенова и двенадцатилетняя Елизавета Демидова с номером «Двойной воздушный бамбук» были удостоены международным жюри фестиваля второго места. А также, по мнению публики, голосовавшей за артистов-участников фестиваля после просмотра каждого представления, казанский номер получил приз зрительских симпатий.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Я с удовольствием посмотрела ваше выступление и отправила его [Раису Татарстана] Рустему Нургалеевичу [Минниханову]. Он был горд вами. Сказал, что вы большие молодцы», – обратилась министр культуры республики к юным артистам.

Она подчеркнула, что цирковое искусство – одно из сложнейших, поскольку это не только огромный тяжелый труд, но еще и шоу, в котором все должно быть красиво, а поэтому важны не только физическая форма артистов, костюмы и антураж всего номера, но и актерское обаяние.

XXIII Festival International des artistes de cirque проходил во французском городке Сен-Поль-ле-Дакс с 14 по 17 марта. Проживают в нем всего 18 тысяч человек. Но для жителей, как рассказала педагог и наставник, постановщик номера ребят Светлана Шарапова, это событие очень желанное и ожидаемое, на него приезжают французы из других городов и регионов. Фестиваль коммерческий, но он – гордость региона, поэтому проходит под патронатом мэрии города. Представления даются в шатрах, что особенно впечатлило, по словам директора Казанского цирка Эльмиры Булатовой, молодых циркачей из Казани, тренирующихся и выступающих в здании стационарного цирка.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Билеты на Festival International des artistes de cirque в этом году, отметим, стоили 12, 19, 24 и 35 евро в зависимости от категории зрителя. У всех артистов в дни фестиваля было семь показов, два из которых оценивало жюри, выставляя суммарную оценку номерам. Заключительное, восьмое выступление, – гала-концерт с награждением победителей и призеров. Ежегодно и зрители, посмотревшие представления, голосованием за лучший номер решают, кому из участников достанется приз зрительских симпатий. Его также вручают на церемонии награждения.

При всем этом, подчеркнула Булатова, Festival International des artistes de cirque – «скорее даже не соревнование, а обмен цирковым мастерством мирового уровня».

«Сначала я не думала, что мы сможем на уровне профессионалов бороться. Думала, ну, хотя бы приз зрительских симпатий получить. Но аппетит приходит во время еды. Потом я стала детям говорить, что, наверное, мы тянем на бронзу. А потом дальше и дальше, и когда нам дали серебро, я стала думать, а почему не золото?!» – рассказала Шарапова.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Наряду с ребятами из цирковой школы Казани серебро фестиваля получили профессиональные взрослые артисты – воздушная гимнастка Ольга Бойко с номером на обруче и Андрей Бондаренко, который уже 7 лет работает в цирке Дю Солей. Обогнали юных казанских циркачей, заняв первое место, лишь акробатический квартет Прилепина и клоунада дуэта Anatol & Eddie. А, например, номеру цирка Никулиных жюри присудило лишь третье место.

«Когда нас объявили, первая моя эмоция – счастье! Я прокручивал в памяти все репетиции, вспоминал, сколько времени мы уделяли, чтобы собрать этот номер. Я был максимально счастлив. В такие моменты осознаешь, что все, что в жизни делается, все к лучшему. Все старания окупаются, когда ты стоишь на международном манеже – это незабываемые ощущения и эмоции», – поделился впечатлениями Ярослав Краснов.

Юный артист, к слову, был подключен к номеру, как и его партнерша Ксения Семенова, всего год назад. Хотя оба, конечно, занимались до этого в цирковой школе уже несколько лет.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Номера на бамбуке (подвешенный шест с петлями и перекладинами), констатировала Светлана Шарапова, в воздушной гимнастике считаются сложнейшим и умирающим жанром. Впервые на казанских ребят президент фестиваля в Сен-Поль-ле-Дакс Бруно Лалой обратил внимание еще в мае прошлого года, когда оказался в Казани и в Казанском цирке, путешествуя по России. На тот момент наработки своего номера на бамбуке ему показали на малой арене цирковой школы Владимир Серов и Елизавета Демидова. Гость выразил желание увидеть их на большом манеже в костюмах и при сценическом освещении.

В сентябре 2023 года ребята с успехом выступили с этим номером в Москве на фестивале «Артист». Получили за него золото и сразу были приглашены там на три следующих фестиваля – на XV фестиваль в Будапеште, где они выступили в январе, на XXIII фестиваль в Сен-Поль-ле-Дакс и на 6-й международный фестиваль циркового искусства MAMONTI в Якутске, который им еще предстоит покорить.

Фото: предоставлено Казанским цирком

К выступлению во Франции номер, в котором изначально была лишь одна пара – был существенно доработан. Исполнять его стали синхронно две пары, были добавлены и новые элементы. Артистичные и выразительные, хрупкие Ксения и Елизавета, которым всего 13 и 12 лет, и столь же юные, как и сильные, Ярослав и Владимир сорвали шквал оваций зрителей фестиваля, раздали множество автографов и стали почетными гостями нескольких французских ресторанчиков, жаждавших угостить артистов из Казани своими блюдами. Мария Тереза, одна из членов жюри фестиваля, пригласила казанский номер поучаствовать в фестивале в Перу.

«Я от всей души желаю вам, чтобы вы чувствовали себя востребованными, нужными Чтобы у вас была гармония, баланс – и семья чтобы сложилась, и здоровье чтобы было, с родителями хорошие отношения, чтобы в жизни себя нашли. Чтобы девочки замуж хорошо вышли, мальчики чтобы жен себе хороших нашли. Надо жить вовремя – сегодня, здесь, сейчас. Жизнь прекрасна вот в этой точке. И добрыми можно быть сегодня, и благодарными нужно быть сегодня, и счастливыми нужно быть сегодня. Меня сильно коробит, когда говорят “цирк устроили!”. Сложнее всего устроить цирк. Мы гордимся вами!», – подчеркнула Ирада Аюпова.