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Штурмовики поблагодарили волонтеров Альметьевска за вкусные гостинцы — видео
Бойцы спецоперации поблагодарили волонтеров за вкусные гостинцы — команда добровольцев под названием «Сухие супы быстрого приготовления из Альметьевска» отправила штурмовикам на передовую не только «жидкое блюдо», но и каши.
«Большое спасибо!» — говорит боец на видео.
Волонтеры из Альметьевска и в каникулы продолжают поддерживать военнослужащих на передовой вкусным разнообразным питанием.
Благодаря совместным усилиям активистов и горожан за время работы штаба с апреля 2023 года отправлено на передовую более 65 тыс. порций разнообразных супов, 1,8 тыс. порций каш и почти 600 порций салатов из свеклы и моркови.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.
«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Фото, видео: «Сухие супы быстрого приготовления из Альметьевска»
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