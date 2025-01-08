Штурмовики поблагодарили волонтеров Альметьевска за вкусные гостинцы — видео

Бойцы спецоперации поблагодарили волонтеров за вкусные гостинцы — команда добровольцев под названием «Сухие супы быстрого приготовления из Альметьевска» отправила штурмовикам на передовую не только «жидкое блюдо», но и каши.

«Большое спасибо!» — говорит боец на видео.

Волонтеры из Альметьевска и в каникулы продолжают поддерживать военнослужащих на передовой вкусным разнообразным питанием.

Благодаря совместным усилиям активистов и горожан за время работы штаба с апреля 2023 года отправлено на передовую более 65 тыс. порций разнообразных супов, 1,8 тыс. порций каш и почти 600 порций салатов из свеклы и моркови.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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