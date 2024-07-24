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Строительство завода «Аммоний-2» в Менделеевском районе начнется в 2025 году
Строительство завода «Аммоний-2» в Менделеевском районе Татарстана начнется в первом квартале 2025 года, само производство планируют запустить в 2028-м. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета Государственного Совета Республики Татарстан по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров.
«Начало строительства — первый квартал 2025 года, завершить планируют в течение трех-четырех лет. Завод даст порядка 500 рабочих мест, а объем инвестиций составит 160 млрд рублей», — заявил собеседник.
Он подчеркнул, что появление такого завода сможет дать новый виток развитию всего Менделеевского района.
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