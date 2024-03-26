«Аммоний-2», промпарки и рестораны: во что инвесторы вложат 230 млрд рублей в Татарстане

Талия Минуллина рассказала журналистам, что проекты на сумму 230 млрд рублей появятся в течение ближайших 5-7 лет Фото: vk.com/investtatarstan

Строительство «Аммония-2» обойдется в 160 млрд рублей

Проекты на сумму 230 млрд рублей появятся в течение ближайших 5-7 лет, рассказала после заседания журналистам глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Самый крупный проект – строительство комплекса по производству аммиака и карбамида в Менделеевском районе Татарстана. По сути это завод «Аммоний-2». По словам его руководителя Александра Осипова, инвестиции составят около 160 млрд рублей, среднегодовая выручка – 60 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – около 500.

«Планируемая мощность – это дополнительный аммиак в объеме 1,2 млн тонн в год, 1,75 млн тонн в год карбамида и производство карбамид-формальдегидных смесей около 30 тыс. тонн в год», – рассказал Осипов.

Предполагаются существенные отчисления как в бюджет Татарстана, так и в федеральный.

Запустить производство планируется в 2028 году. «Безусловно, будет организована слаженная работа по наращиванию мощности, надеемся, что за полгода мы выйдем на проектную мощность», – отметил он.

Руководитель проекта также добавил, что на производстве будет использовано оборудование из России и дружественных стран.

Срок окупаемости проекта составит около 10 лет. Вторая очередь газохимического комплекса разместится на территории Менделеевского района Татарстана, где находится и первый завод «Аммоний».

По словам Александра Осипова, инвестиции в строительство комплекса по производству аммиака и карбамида составят около 160 млрд рублей, среднегодовая выручка – 60 млрд рублей Фото: rais.tatarstan.ru

«Очень перспективный проект. Мы давно это обсуждали, и я считаю, что это стратегический проект для России. Нам нужно увеличивать газопотребление внутри страны. Все детально распишите. Это крупный инвестиционный проект, это крупный потребитель газа, электроэнергии, новые рабочие места. На особом контроле нужно держать этот вопрос», – прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Напомним, что завод «Аммоний» официально запустили в 2015 году. Объем инвестиций в производство составил 1,4 млрд долларов. Производственная мощность предприятия составляет свыше 700 тыс. тонн карбамида, 480 тыс. тонн аммиака и 230 тыс. тонн метанола в год. В 2019 году предприятие вошло в стадию банкротства. Спасли компанию структуры бизнесмена Романа Троценко. Предприятие вошло в группу Азот». Сделка была одобрена наблюдательным советом ВЭБ.РФ и включала в себя реструктуризацию обязательств «Аммония», восстановление его платежеспособности и выход из процедуры банкротства. Мощности нового завода вдвое превысят те, что есть сейчас.

Рустам Минниханов: «Очень перспективный проект. Мы давно это обсуждали, и я считаю, что это стратегический проект для России» Фото: rais.tatarstan.ru

Три новых промпарка за 69 млрд рублей

Еще одним крупным проектом Талия Минуллина назвала строительство трех новых промышленных парков с общей суммой инвестиций 69 млрд рублей. Здесь планируется создать почти 19 тыс. новых рабочих мест.

Так, в Высокогорском районе появится агропромышленный парк «Агрополис» в районе железнодорожной станции Бирюли. Площадь составит 313 га. Инвестиции оцениваются в 26,5 млрд рублей. Планируется, что в промпарке будет создано около 8 тыс. рабочих мест.

Второй промышленный парк разместится также в Высокогорском районе недалеко от деревень Эстачи, Пермяки и Инеш. Парк будет производственно-складским. Инвестиции в него составят 29,5 млрд рублей, площадь – 284 га, и здесь так же создадут около 8 тыс. рабочих мест.

Третий проект расположится на территории Верхнеуслонского района республики в Кильдеевском сельском поселении, вдоль трассы М12. Общая площадь составит более 73 га, инвестиции – 13 млрд рублей, а количество созданных рабочих мест – 3 тысячи. Специализация парка будет производственно-складской.ана и еще один на 313 га,промышленных парковей. вней.на тельства. лько замечанийь опросия. не.

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«Это очень большие проекты, которые нам помогут с маятниковой миграцией. Не секрет, что Казань притягивает из этих районов рабочую силу, и чтобы равномерно ее распределить в части Казанской агломерации у нас с Институтом пространственного планирования предусмотрены как раз такие парки», – отметила Минуллина.

Олеся Мещерякова отметила, что три новых промышленных парка будут построены в течение 1,5 года Фото: rais.tatarstan.ru

Генеральный директор «Муссон групп» (инициатор проектов) Олеся Мещерякова в свою очередь рассказала, что по двум проектам в Высокогорском районе компания просила содействия в присоединении к электросетям, а в Высокогорском районе – предоставлении земли в аренду без торгов с присоединением к электричеству.

Она также добавила, что построить парки планируется за 1,5 года.

Ресторанный комплекс в центре Казани и хостел для рабочих в «Зеленодельске»

На набережной Казанки, недалеко от Национальной библиотеки Татарстана, планируется строительство ресторанного комплекса. Он будет состоять из четырех зданий. Сверху они напоминают бабочку.

По словам директора по развитию компании «Бриг» Глеба Арзамасова, рестораны будут рассчитаны на 350 посадочных мест.

«Предварительно планируется ряд морской и речной кухни, мясной, семейное детское кафе и парковый кафетерий», – рассказал он.

Инвестиции в этот проект составят около 350 млн рублей, запустить его планируется уже в этом году.

Дамир Абдрахманов представил проект хостела для работников в индустриальном парке «Зеленодольск» Фото: rais.tatarstan.ru

Еще одним одобренным проектом стало строительство хостела для работников в индустриальном парке «Зеленодольск». Проект предусматривает строительство пятиэтажного здания на более 1,6 тыс. койко-мест. Однако, по словам руководителя проекта Дамира Абдрахманова, Рустам Минниханов предложил доработать проект, увеличив количество хостелов, с размещением их и на других площадках, но со снижением количества мест в каждом здании.

«Нам нужны рабочие руки, но надо понимать, что люди не могут жить в условиях хостела долгое время, необходимо подумать об их дальнейшем размещении», – сказал на заседании Минниханов.

В Челнах начнут производить антивандальные покрытия

Проект по строительству завода по производству антивандальных покрытий в Набережных Челнах защитил коммерческий директор компании «Феррумпротект» Евгений Абрамов.

Евгений Абрамов защищал проект по строительству завода по производству антивандальных покрытий в Набережных Челнах Фото: rais.tatarstan.ru

«Покрытие представляет собой полимерную пленку, высыхает она в течение суток. Можно нанести граффити, приклеить объявления, но очень легко все смывается, не оставляя следов. То есть не нужно будет перекрашивать стены, что значительно снизит затраты на текущий ремонт», – рассказал он.

По словам Абрамова, само покрытие представляет собой прозрачную пленку, которую по желанию заказчика можно пигментировать любым цветом. Срок службы такой защиты составляет около 2-3 лет.

Инвестиции в проект составят 116 млн рублей. Запустить его планируется в 2025 году, а выйти на проектную мощность – в 2026 году.

Сегодня Инвестиционный совет РТ также одобрил строительство пляжа в Чистополе, который планируется открыть в этом году.

Кроме того, в Тукаевском районе республики построят асфальтобетонный завод, а в Ютазинском районе появится глэмпинг.

Фото на анонсе: © «Татар-информ»