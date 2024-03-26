Строительство завода «Аммоний 2» обойдется в 160 млрд рублей

Строительство второй очереди газохимического комплекса «Аммоний» в Менделеевском районе Татарстана одобрил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании инвестиционного совета республики.

По словам руководителя проекта «Аммоний 2» Александра Осипова, инвестиции составят около 160 млрд рублей, среднегодовая выручка – 60 млрд рублей, а количество новых рабочих мест – около 500.

«Планируемая мощность – это дополнительный аммиак в размере 1,2 млн тонн в год, 1,75 млн тонн в год карбамида и производство карбанид-формальдегидных смесей около 30 тыс. тонн в год», – рассказал Осипов.

Проект поможет внести существенный вклад как в федеральный, так и в татарстанский бюджет. Запустить производство планируется в 2028 году. «Безусловно, будет слаженная работа по наращиванию мощности, надеемся, что за полгода мы выйдем на проектую мощность», – отметил руководитель проекта.

Он также добавил, что на производстве будет использовано оборудование из России и дружественных стран. Срок окупаемости проекта составит около 10 лет. Вторая очередь газохимического комплекса разместится на территории Менделеевского района Татарстана, где находится сам завод «Аммоний».

«Очень перспективный проект. Мы давно это обсуждали, и я считаю, что это стратегический проект для России. Нам нужно увеличивать газопотребление внутри страны. Все детально распишите. Это крупный инвестиционный проект, это крупный потребитель газа, электроэнерии, новые рабочие места. На особом контроле нужно держать этот вопрос», – прокомментировал Раис Татарстана Рустам Минниханов.