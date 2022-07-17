Строительство театра «Мастеровые» в Челнах завершено на 85%
Строительство драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах завершено на 85%. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства РТ.
Возводится театр по государственной программе «Развитие культуры».
Ранее сообщалось, что сдать объект планируется в конце августа, а 10 сентября зрители уже смогут увидеть первый спектакль в нем.
По словам Фролова, в целом по республике строятся 8 учреждений культуры. По национальному проекту «Культура» работы по 7 объектам выполнены на 27%.
Жилищное строительство на данный момент достигло показателя в 72%, о чем сообщал «Татар-информ».