Строительство театра «Мастеровые» в Челнах завершено на 85%

Строительство драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах завершено на 85%. Об этом рассказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства РТ.

Возводится театр по государственной программе «Развитие культуры».

Ранее сообщалось, что сдать объект планируется в конце августа, а 10 сентября зрители уже смогут увидеть первый спектакль в нем.

По словам Фролова, в целом по республике строятся 8 учреждений культуры. По национальному проекту «Культура» работы по 7 объектам выполнены на 27%.

Жилищное строительство на данный момент достигло показателя в 72%, о чем сообщал «Татар-информ».