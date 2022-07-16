Минстрой РТ: В Татарстане возведено 72% жилья от годового плана

Возведение жилых домов в Татарстане идет с опережением плана. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства РТ.

«Из 150 тыс. квадратных метров, которые необходимо сдать в рамках программы соципотеки, готово почти 100 тыс. По линии индивидуального жилья сдано 1 млн 319 тыс. кв.м. (это 9 тыс. 452 дома) или 78% от плана. В коммерческом секторе строители превысили планку в 62%, сдав к текущей дате 79 многоквартирных домов из 148. Площадь введенного в эксплуатацию жилья составляет 576 тыс. квадратных метров», — приводит слова Фролова пресс-служба Президента Татарстана.

Провел совещание Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.