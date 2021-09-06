В Нижнекамске заложен первый камень школы «Адымнар»

В Нижнекамске состоялась закладка первого камня для строительства полилингвальной школы «Адымнар» в 31-м микрорайоне. Такие же мероприятия проводились и в Альметьевске. Оба события прошли в День нефтяника с участием руководства республики. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель мэра Нижнекамска Марина Камелина.

«Эти две школы будут введены в эксплуатацию 1 сентября 2022 года. Наша школа рассчитана на 1224 места», — отметила заммэра.

Церемония состоялась при участии главы Нижнекамского района, мэра Нижнекамска Айдара Метшина и заместителя Председателя Госсовета РТ Татьяны Ларионовой. В режиме ВКС к торжеству подключились Президент РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Уже завтра, 7 сентября, будет дан старт строительству еще одного образовательного комплекса в 34-м микрорайоне. «Это долгожданный проект для города, к которому мы шли несколько лет», — добавила Марина Камелина.