Строительство обхода села Сокуры в Татарстане может обойтись в 17 млрд рублей

В Татарстане реконструкция участка автодороги Казань — Оренбург со строительством обхода села Сокуры может обойтись в 17 млрд рублей. Об этом сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Один из перспективных объектов — реконструкция участка автодороги с 20-го по 43-й км со строительством обхода села Сокуры. Существующая дорога не справляется с транспортной нагрузкой. Ориентировочная стоимость обхода Сокуров, включая проектирование и строительно-монтажные работы, составит около 17 млрд рублей», — рассказал спикер.

Мингазов отметил, что по территории Татарстана проходят шесть федеральных автомобильных дорог протяженностью 1152 километра. «Недавно управление приняло из региональной в федеральную собственность автодорогу Казань — Малмыж протяженностью 111 километров. Треть автодорог, а это 328 километров, соответствуют первой категории», — подчеркнул он.

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» заметил, что 85% федеральных автомобильных дорог в Татарстане соответствуют нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане зарезервировали более 530 земельных участков, расположенных в Лаишевском районе, для строительства и реконструкции автодороги Р239 Казань — Оренбург с обходом села Сокуры.