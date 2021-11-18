В Татарстане зарезервированы более 530 земельных участков для строительства трассы Р239

В Татарстане зарезервировали более 530 земельных участков, расположенных в Лаишевском районе, для строительства и реконструкции автодороги Р239 Казань — Оренбург с обходом села Сокуры. Соответствующее постановление Кабинета Министров республики опубликовано на официальном портале правовой информации РТ.

«Зарезервировать для государственных нужд РТ в целях строительства и реконструкции автодороги федерального значения Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан на участке 20+238 — 43+500 км с обходом села Сокуры сроком на три года земельные участки», – говорится в документе.

Отмечается, что права собственников этих земельных участков ограничиваются в части возведения жилых, производственных, культурно-бытовых и других зданий, а также проведения мелиоративных работ, строительства водных объектов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что «Волго-Вятскуправтодор» прорабатывает вопрос реконструкции участка автодороги Казань – Оренбург с 20 по 43 км со строительством обхода села Сокуры.