Строительство нового здания для горбольницы № 5 Челнов начнется в 2024 году

В Набережных Челнах в 2024 году намерены завершить капитальный ремонт в последнем блоке инфекционной больницы — блоке «Д». После этого планируется приступить к строительству нового здания для горбольницы № 5. О планах на аппаратном совещании рассказал мэр города Наиль Магдеев.

«Схема понятная и ясная. В Кабинете министров с ответственными работниками аппарата уже об этом говорили. В 2024 году необходимо завершить капремонт инфекционной больницы. Работы на 90% выполнены. Остался блок „Д“, гаражи, КПП, ряд объектов хозяйственно-бытового назначения. Но основные лечебные корпуса уже готовы. Условия там сегодня достойные», — отметил руководитель города.

По блоку «Д» Набережные Челны подготовят обращение к руководству республики, а затем на очереди стоит пятая горбольница.

«Такие договоренности во время рабочего визита с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым имеют место быть. Дано поручение полностью завершить в 2024 году инфекционную больницу и переходить к строительству. Пятая горбольница тоже нужна городу, более того она обслуживает весь Закамский регион», — сказал мэр.