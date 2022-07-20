Строительство моста через Каму на обходе Нижнекамска и Челнов начнут в 2022 году

В Татарстане в этом году планируется начать строительство моста через Каму на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга». Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура на объект начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Объявлен конкурс. Общая стоимость мостового перехода составляет примерно 23 млрд рублей. Ждем заключения контракта. Если в августе заключим контракт, то подготовительные работы можно будет начать в августе-сентябре», — рассказал руководитель организации.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство моста через Каму на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов. Мостовой переход протяженностью 1,3 километра будет возведен возле села Котловка.

Длина русловой части моста составит 792 метра, высота русловых опор — 50 метров.

«Мост будет балочным. Металлические конструкции моста планируется приобрести на Зеленодольском заводе имени Горького», — отметил Мингазов.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью более 81 километра войдет в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург, строительство которого ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.