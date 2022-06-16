Главгосэкспертиза согласовала проект строительства моста через Каму на обходе Нижнекамска

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства моста через Каму в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«К работам по строительству моста приступят после заключения соответствующего госконтракта», — отметили в организации.

Строителям предстоит возвести 22 опоры, пять из которых нужно будет устроить в русле реки на глубину до 15 метров. Длина русловой части моста составит 792 метра, высота русловых опор — 50 метров.

Пролетные строения левобережной эстакады протяженностью 510 метров сделают из сборных железобетонных балок, русловой части — из металла. На пролетных строениях устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие. В качестве гидроизоляции используют отечественные напыляемые материалы на основе уретанакрилатных смол, акриловых мономеров и различных специальных добавок.

Мост протяженностью 1,3 километра построят на участке автодороги М7, который входит в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Его реализация ведется по поручению Президента России Владимира Путина.

Обход Нижнекамска и Набережных Челнов протяженностью 81,4 километра возведут в три этапа. Проектная документация на строительство первого этапа длиной 26 километров находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России. Мост через Каму построят именно на этом участке.

Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по второму этапу протяженностью около 22 километров заключен в декабре прошлого года. В ближайшее время планируется заключить еще один контракт — на строительство третьего этапа длиной 33,5 километра.

Ввести весь объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.