На втором этапе строительства обхода Нижнекамска и Челнов начали укладку асфальта

В Татарстане на втором этапе строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 дорожники начали укладку первого слоя асфальтобетона. Об этом сообщил журналистам во время пресс-тура на объект начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Началась укладка первого слоя асфальтобетона на участке строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который входит в скоростной маршрут Москва — Казань — Екатеринбург. Верхний слой основания укладывается толщиной 11 сантиметров. Всего будет три слоя асфальтобетона общей толщиной 23 сантиметра, что обеспечит прочность дорожного покрытия», — сказал спикер.

Мингазов отметил, что до конца дорожно-строительного сезона на обходе планируется уложить два слоя асфальтобетона на протяжении 10 километров. Для этого потребуется выпустить 118 тыс. тонн асфальтобетонной смеси на заводе.

Руководитель учреждения добавил, что на площадке строительного городка возле села Шингальчи Нижнекамского района смонтирован асфальтобетонный завод, где производят смесь. По его словам, шестифракционный завод может выпускать до 240 тонн асфальтобетонной смеси в час.

«Для этого все материалы имеются. В лаборатории отрабатывается качество материалов, которые завозятся на объект, начиная от грунта и заканчивая битумными вяжущими. Оцениваются необходимые параметры», — подчеркнул Мингазов.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов разделено на три этапа, к реализации проекта приступили в начале этого года, напомнил он.

«Основные работы ведутся на втором этапе. 11 декабря был заключен государственный контракт с ОАО "Алексеевскдорстрой" на строительство второго этапа, с 26+800 по 55+300 км, протяженностью 23,7 километра. К строительно-монтажным работам приступили 15 января. Работы ведутся с опережением графика», — заметил он.

На участке предстоит построить четырехполосную автомобильную дорогу первой Б категории, восемь мостов, два путепровода и две транспортные развязки.

Заместитель начальника лаборатории «Алексеевскдорстроя» Алена Арнакова рассказала, как осуществляется контроль материалов, используемых для строительства второго этапа обхода.

«Асфальтобетон проверяется методом прессования в течение трех минут под нагрузкой 40 мегапаскаль. Образцы прессуются, затем они стоят при комнатной температуре 12 часов. Потом проводится ряд испытаний на водонасыщение, прочность, колеобразование. Асфальт должен соответствовать ГОСТу по зерновому составу. То есть должно быть определенное количество щебня, отсева, песка, битума и минерального порошка», — пояснила она.

По словам Арнаковой, подбирается самый лучший состав, который выпускается на асфальтобетонном заводе для автодороги. «Крошиться он не должен, — заключила она. — Есть переувлажненные грунты, их либо заменяют, либо осушают. Это когда в грунт вводится определенный процент молотой извести, она впитывает воду, грунт осушается и становится пригодным».

Общая протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составит более 81 км. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года.

На протяжении трех этапов обхода построят четырехполосную автодорогу, 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и три пересечения в разных уровнях.

Создание скоростного маршрута Казань — Екатеринбург ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Он станет продолжением трассы М12.