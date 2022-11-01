Строительство курорта на Волге в Зеленодольском районе РТ начнется в 2023 году

В Айшинском сельском поселении в Зеленодольском районе Татарстана в будущем году начнется строительство загородного комплекса Volga Village Medical Spa & Wellness Resort. Проект курорта сегодня представили депутату Госдумы ФС РФ, председателю Комитета Госдумы по экономической политике Максиму Топилину, который с рабочим визитом находится в Зеленодольске.

Ранее реализацию проекта на инвестиционном совете региона одобрил Президент Татарстана Рустам Минниханов. На строительство будет направлено 2,2 млрд рублей, будет создано 393 рабочих места. Инфраструктура включит гостиницу, семейные виллы, спа и банный комплекс, медицинский центр.

Совместно с замминистра промышленности и торговли РТ Иваном Колчиным и главой Зеленодольского района Михаилом Афанасьевым делегация из Москвы посетила индустриальный парк «Яшел Узэн». Всего год назад на этом поле была свалка строительного мусора площадью 250 тыс. кубометров. Сегодня здесь располагаются современные производственные цеха и постепенно восстанавливается экология этого места.

В общей сложности в индустриальном парке «Яшел Узэн» запланировано возведение восьми корпусов, что создаст 20 тыс. кв. метров производственных площадей, это около 1 тыс. рабочих мест.

Собственник группы компаний MIR Group Тимур Егоров провел обзорную экскурсию по первому цеху первой очереди. Здесь продолжаются пуско-наладочные работы линий производства якорного резидента парка — оконной компании «Еврокомплект». На предприятии при полной автоматизации производства работает 500 человек. Объем выпускаемой продукции составляет 270 тыс. квадратных метров в год. Во второй очереди запланировано построить три корпуса для мебельного производства и светодиодных светильников.

Также Топилин ознакомился с концепцией проекта «Живи, работай, отдыхай» микрорайона «Зеленая Долина», строительство которого приурочено к 90-летию Зеленодольска.