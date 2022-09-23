Комплексная застройка за 22 млрд рублей появится в Зеленодольском районе РТ

В Зеленодольске впервые появится комплексная застройка территории по концепции «Живи, работай, отдыхай». На реализацию этой инициативы предполагается выделить 22 млрд рублей. О подробностях инвестпроектов «Татар-информу» рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

«Часть уже реализуется, перестав быть просто идеей. Это частные инвестиции и заемные средства. Налоги от реализации проектов поступят в местный бюджет», — отметил градоначальник.

«Живи» — это микрорайон «Зеленая Долина» из 17 многоквартирных домов площадью 135 тыс. кв. метров, частный детский сад и спорткомплекс со спа, открытым бассейном и фитнес-центром, торговый центр.

«Это первая комплексная застройка в Зеленодольском районе, которая объединяет в себе комфортную инфраструктуру для 6,5 тыс. человек. Реализация проекта создает 400 рабочих мест», — сообщил глава района.

«Работай» — это индустриальный парк «Яшел Узен», который находится всего в одном километре от жилого комплекса, что позволит снизить маятниковую миграцию населения в соседние города, так как после строительства парка будет создано 1 тыс. рабочих мест. Первая очередь сооружений уже достроена и освоена резидентами.

«Отдыхай» — это загородный комплекс Volga Village на берегу реки Волга. Уже спроектирован инновационный курорт комфорт-класса для заботы о здоровье и отдыха с комфортом в пределах Татарстана. Инфраструктура включает гостиницу, семейные виллы, спа и банный комплекс, медицинский центр. Реализация проекта создаст 400 рабочих мест.