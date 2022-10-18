Президент Татарстана одобрил восемь инвестпроектов на 3,1 млрд рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов одобрил реализацию восьми инвестиционных проектов на 3,1 млрд рублей. Об этом после заседания Инвестиционного совета региона рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Сегодня на заседании руководителю республики представили восемь проектов, которые будут реализованы на территории Татарстана. Предполагается создать спортивно-туристический центр, загородный СПА-комплекс, глэмпинг и туристические места в Верхнеуслонском и Камско-Устьинском районах Татарстана, а также комплекс автозаправочных станций.

«Мы сегодня провели очередное заседание инвестиционного совета под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Мы рассмотрели восемь проектов, общая стоимость которых составляет 3,1 млрд рублей. Это не очень большие проекты, но нужные и социальные. Большая часть проектов — глэмпинги и кемпинги. Фактически будет благоустройство за счет средств частных инвесторов», — отметила Талия Минуллина.

«Если раньше республика выделяла много бюджетных и внебюджетных средств, то сейчас частные инвесторы хотят вкладываться в этот сектор. Он достаточно прибыльный: люди много путешествуют внутри республики и по стране», — добавила она.

Руководитель АИР РТ подчеркнула, что одобренные проекты были поддержаны местными муниципальными властями.

К примеру, руководитель проекта For-Rest Glamp Илья Спиридонов предложил создать глэмпинг на территории Верхнеуслонского района. «Полтора года просматривали локации и нашли живописный участок в Верхнеуслонском районе на берегу реки Свияги. На реализацию первого этапа, создание десяти домов, мы планируем выделить 50 млн рублей», — пояснил он.

При этом Спиридонов уточнил, что всего на этом участке предполагается возвести 20 домов для 100 человек.

Самым крупным проектом стал загородный комплекс Volga Village Medical Spa & Wellness Resort в Зеленодольском районе — инновационный курорт для заботы о здоровье и отдыхе. На его реализацию будет направлено 2,2 млрд рублей. Проект позволит создать 393 рабочих места.

Кроме того, в Зеленодольском районе появится спортивно-туристический центр «Драйв-парк». Стоимость проекта составляет 64 млн рублей. «Будет парк технических видов спорта, который предполагает несколько видов разных трасс для занятий мотокроссом», — отметил директор компании «Фаворит плюс» Айдар Галеев.

Помимо этого, в Татарстане появится многофункциональное туристическое место «Середина Волги», расположенное недалеко от Юрьевских пещер и горы Лобач. На реализацию этого проекта направят 65 млн рублей.

Ещё два инвестпроекта направлены на развитие инфраструктуры автозаправочных станций. Один из них предполагает строительство АЗС компании «Татнефть-АЗС Центр» на автодороге М7 «Волга» в Казани. А компания «Газпром СПГ Технологии» намерена запустить КриоАЗС «Новая Тура» на территории Зеленодольского района.

«Хорошо, что в наших районах появляются кемпинги, развиваются зоны отдыха с необходимой инфраструктурой. Необходимо и дальше работать в данной сфере. У нас богатая природа, много красивейших мест. Нужно создавать условия, чтобы люди отдыхали у нас в республике, а не уезжали в другие регионы и страны», — заметил Президент Татарстана Рустам Минниханов, комментируя одобренные на заседании Инвестсовета инициативы.