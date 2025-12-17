Строительство части дублера Оренбургского тракта в РТ оценили в 14 млрд рублей

Строительство части дублера Оренбургского тракта в Татарстане оценили в 14 млрд рублей. Об этом сообщил на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, отвечая на вопрос корреспондента «Татар-информа».

«На сегодня те проекты, которые мы уже проработали, пока оцениваются в 14 млрд рублей. Мы уже видим, что надо делать общую сумму, чтобы заехать внутрь Казани. Там мы еще не рассчитывали. Но уже где-то на 14 млрд рублей знаем, что надо делать», – сказал он.

Ханифов отметил, что в рамках строительства дублера Оренбургского тракта в первую очередь реконструируются дороги, которые нужно расширить.

«Это Столбище – Атабаево. Она очень узкая. Эту дорогу нужно расширить до четырех полос. Только завершили реконструкцию развязки в сторону Борового Матюшина. Сейчас будем работать по расширению дороги в сторону села Усады», – подчеркнул он.

Министр добавил, что работы по строительству дублера Оренбургского тракта проводятся на тех участках, где не нужно согласования с экспертами по экологии и лесному хозяйству. «Там реконструкцию начали», – заключил он.