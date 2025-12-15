Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта
Дорога – дублер Оренбургского тракта может быть построена в 2028 году
Для строительства дублера Оренбургского тракта в Казани рассматриваются три сценария – от широкой прямой магистрали, способной стать новым «парадным» въездом в город, до узкой петляющей дороги через жилые районы. Представляем все варианты прохождения трассы и разбираем плюсы и риски проектов.
«Без дублера Оренбургского тракта не обойтись»
Дублер Оренбургского тракта – проект, давно ожидаемый жителями Казани и близлежащих районов, ежедневно сталкивающимися с заторами на выезде из поселка Усады, в районе РКБ и далее на Танковом кольце. В этой точке сходятся основные транспортные потоки, которые далее распределяются по проспекту Победы, магистрали 100-летия ТАССР и проспекту Универсиады. Этот район сейчас бурно растет и развивается и скоро станет, по сути, «вторым Азино» по масштабам и числу жителей.
Новый дублер критически необходим для дальнейшего развития Казани, отметил в разговоре с «Татар-информом» директор ГБУ «Институт пространственного планирования Татарстана» Олег Григорьев.
«Поток с М12, потоки с промышленных и логистических площадок, складов – все двигаются в Казань и из Казани. Без дублера Оренбургского тракта нам в ближайшие годы не обойтись, потому что рано или поздно заторы здесь станут критическими», – подчеркнул он.
Три сценария для дублера
На сегодняшний день есть три варианта трассировки. Отрезок дублера от развязки М12 у села Сапуголи до так называемой бетонки (дороги Казань – Боровое Матюшино) споров не вызывает и фигурирует во всех трех вариантах – по нему уже разработана проектно-сметная документация. Основная дискуссия разворачивается по отрезку, примыкающему к Казани.
Вариант 1
Его предложил Институт пространственного планирования (ИПП) РТ. Он предусматривает строительство общегородской прямой магистрали с непрерывным движением. Трасса пройдет по незастроенной территории от «бетонки» и войдет в город на улице Крутовской.
Протяженность – 14,9 км. Предусмотрены 4 двухуровневые развязки.
Магистраль будет шестиполосной и пройдет в стороне от плотной жилой застройки.
Проект рассчитан на будущее развитие Казанской агломерации, он предусмотрен мастер-планом Казанской агломерации, утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ, схемой территориального планирования республики, которая так же утверждена на республиканском уровне и уровне Минэкономразвития России.
Вариант 2
Его предложило МБУ «Институт развития города» (ИРГ). Ширина дороги – от 2 до 4 полос.
В таком варианте она должна пройти по территории резервного Столбищенского водозабора Казани и далее вдоль железнодорожных путей.
Точка входа в Казань – улица Техническая.
Протяженность – 15,1 км. Предусмотрены 4 двухуровневые развязки.
В ранее утвержденных документах территориального планирования такой трассировки нет.
Вариант 3
Проект предусмотрен действующим генеральным планом Казани.
Протяженность – 10,6 км. Он предусматривает от 2 до 4 полос и 6 двухуровневых развязок.
Вариант три, сразу скажем, самый сомнительный – дорогу предполагалось проложить от планировавшегося ранее района «Смарт-Сити». Если воплотить идею в жизнь сейчас, то она не свяжет новые жилые комплексы Лаишевского узла с центром Казани.
Трасса не связана и с магистралью М12, которую запустили в прошлом году. А это значит, что ни дублером, ни вылетной магистралью для Казани она стать не может.
Таким образом, предметом обсуждения остаются два варианта.
Институт Григорьева предлагает обойти поселки стороной
Институт пространственного планирования РТ предложил вариант трассировки, при котором дублер Оренбургского тракта пройдет по незастроенной территории, обходя поселки Столбище, Усады, Мирный и новые жилые районы.
«Наш институт предложил такое решение: реконструируем дорогу до въезда в Столбище, но в сам поселок не заезжаем. Идем по незастроенной территории западнее поселков Столбищи и Усады – по свободной земле, ничего не снося и никого не трогая. Далее после жилого массива Мирный, мимо которого проходим в выемке, оставляя полосу леса как экран для жилой застройки, и спускаемся на территорию Подувалья. В город заходим в створе улицы Крутовская», – прокомментировал Григорьев.
Этот вариант позволит защитить интересы жителей близлежащих поселков. Им не придется вдыхать выхлопные газы от интенсивного автомобильного потока – в час по магистрали будут проезжать не менее 2,5 тысячи машин, от которых не спасут высокие шумозащитные экраны, которые вид жилых районов и не украсят, и не спасут от шума.
В случае если этот вариант будет принят, то станет фактически основным въездом в Казань со стороны трассы М12 и Москвы. Он позволит разгрузить Оренбургский тракт и местные дороги в Столбище и Усадах. Расчеты на транспортной модели показывают, что транспортные потоки будут двигаться без пробок по реконструированной улице Крутовской и равномерно распределяться на улицу Тихорецкую и далее.
«По нашему варианту можно сделать шестиполосную магистраль, аналогичную Вознесенскому тракту или Горьковскому шоссе, роль которой она и будет выполнять в связи с переориентацией потоков после строительства трассы М12. Это будет прямой, парадный въезд из Москвы в Казань», – считает Григорьев.
Строительство будет идти этапами. Работы на участке от развязки М12 до поворота на Столбище уже начались. Следующий этап – от поворота до «бетонки».
«Если с финансированием все будет хорошо, думаю, весь дублер может быть реализован до конца 2028 года. Это сложный, но абсолютно необходимый проект для будущего города», – отметил директор института.
К слову, федеральный центр в лице Росавтодора рассматривает только этот вариант для возможного финансирования.
Проект рассчитан на развитие всей Казанской агломерации и создает новые транспортные возможности для других районов города, в том числе для планируемой жилой застройки на территории Подувалья, нового общественного центра на месте бывших иловых полей, жилой застройки на Новой Портовой и иных прилегающих территорий.
Как отмечает Григорьев, в перспективе планируется продолжить эту магистраль севернее и соединить с продолжением Вознесенского тракта.
«Вариант Института развития города предполагает масштабное изъятие земель
В варианте Института развития города видится больше минусов, чем плюсов.
Первое – трасса пройдет через жилые районы.
Второе – дорога будет узкой и извилистой. «Если идти параллельно с железной дорогой, то трасса сильно петляет, здесь невозможно сделать шесть полос и невозможно организовать скоростное движение. Получится те же 40 км в час, как на Ново-Давликеевской», – отметил Григорьев.
При этом, по расчетам, пропускная способность дороги не будет соответствовать прогнозируемому транспортному потоку – 2,5 тыс. машин в сутки. И еще до пересечения с Тихорецкой возникнут хронические заторы.
Третье – трасса предлагается непосредственно по территории резервного Столбищенского водозабора Казани, что категорически недопустимо. «Водозабор в ближайшее время будет задействован. Это территория, которую по всем нормам нельзя пересекать», – объяснил Григорьев.
Четвертое – этот вариант потребует масштабных изъятий. Под снос попадают 36 участков индивидуальной жилой застройки, один участок под многоквартирный дом, 95 участков СНТ со строениями, а также 8,7 га производственных территорий Жиркомбината. Подпадают под вырубку 2,9 га Березовой рощи, а жители ЖК «Лесная поляна» и «Времена года» получат вместо запланированных районных парков магистраль с огромным объемом вредных выбросов.
Лесной вопрос: в чем принципиальная разница между вариантами
В то же время вариант Института пространственного планирования подвергается критике. В частности, ее высказывали в комментариях читатели издания «Бизнес Online». Основной аргумент сводится к тому, что проект Института пространственного развития Татарстана приведет к вырубке деревьев и негативно скажется на Матюшинской экосистеме.
Григорьев пояснил, что, во-первых, вариант ИПП пройдет по территории леса, не столь активно используемого населением. Во-вторых, такая же площадь лесов будет восстановлена.
«После вырубки планируется посадить ту же площадь деревьев в нескольких местах, в том числе рядом с водозабором», – добавил собеседник «Татар-информа».
При этом вариант Института развития города так же подразумевает вырубку леса. Разница в том, что по этому варианту под топор пойдут будущие парки больших жилых микрорайонов и одно из популярных мест отдыха горожан – Березовая роща.
Строить на будущее или переделывать уже завтра
Вариант Института пространственного развития предполагает строительство широкой магистрали с расчетом на будущее, которая действительно решает транспортные проблемы Казани и пригородов.
Альтернатива же – это узкая дорога, которая уже сейчас не соответствует темпам развития Казанской агломерации. И ради нее – вероятно, со светофорами и постоянными пробками – потребуется изъятие благоустроенных земель: жилых домов и дачных участков.
Пока обсуждение трассировки продолжается, проектная документация второй части дублера еще не разработана. В процессе разработки документ будет вынесен на широкое общественное обсуждение для выбора оптимального решения.
«Мы всегда говорим о том, что наш вариант дублера и дорога, предусмотренная нами же в действующем генеральном плане, не являются альтернативными вариантами – нужны обе дороги. Дорога генерального плана как районная магистраль для связи между жилыми районами Лаишевского узла и районами южной части Казани, а дублер как в основном транзитная магистраль для въезда и выезда из города на М12. Почему-то появилось мнение, что такой дублер будут использовать в основном некие «москвичи», в то время как, по аналитическим данным, именно мы с вами, казанцы и жители республики, являемся основными пользователями», – сказал директор ИПП.
По его словам, ситуация в точности повторяет историю с обсуждением «химкинского леса» в Москве. Тогда власти решали, как зайти в Москву трассой М11 из Петербурга, и выбирали между трассировкой через лес или через Химки.
«Был активный протест от экологов и жителей Химок, и доводы сторон, проектировщиков дороги и экологов рассматривались на совещании у Президента России. К счастью, и у федеральной власти, и у руководства Москвы и Подмосковья тогда хватило мудрости и решимости, и, несмотря на активный протест, дорога была построена через лес, минуя город Химки. Сегодня всем очевидно, что это было единственно правильное решение. Ничего не случилось с Химкинским лесом, молчат экологи, и только жители Химок говорят спасибо, что дорога прошла не через них и не парализовала окончательно движение в городе. В нашем же случае альтернатива проста – либо будет реализован вариант Института пространственного планирования, федеральное финансирование на который согласовано, либо не будет построено ничего, поскольку иных денег не предвидится», – отметил Григорьев.