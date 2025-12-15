Парадный въезд в Казань или узкая петляющая дорога: варианты дублера Оренбургского тракта

Для строительства дублера Оренбургского тракта в Казани рассматриваются три сценария – от широкой прямой магистрали, способной стать новым «парадным» въездом в город, до узкой петляющей дороги через жилые районы. Представляем все варианты прохождения трассы и разбираем плюсы и риски проектов.





Рано или поздно заторы на Оренбургском тракте станут критическими

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Без дублера Оренбургского тракта не обойтись»

Дублер Оренбургского тракта – проект, давно ожидаемый жителями Казани и близлежащих районов, ежедневно сталкивающимися с заторами на выезде из поселка Усады, в районе РКБ и далее на Танковом кольце. В этой точке сходятся основные транспортные потоки, которые далее распределяются по проспекту Победы, магистрали 100-летия ТАССР и проспекту Универсиады. Этот район сейчас бурно растет и развивается и скоро станет, по сути, «вторым Азино» по масштабам и числу жителей.

Новый дублер критически необходим для дальнейшего развития Казани, отметил в разговоре с «Татар-информом» директор ГБУ «Институт пространственного планирования Татарстана» Олег Григорьев.

«Поток с М12, потоки с промышленных и логистических площадок, складов – все двигаются в Казань и из Казани. Без дублера Оренбургского тракта нам в ближайшие годы не обойтись, потому что рано или поздно заторы здесь станут критическими», – подчеркнул он.

Красная линия – вариант №1, синяя линия – вариант №2, бордовая линия – вариант №3

Три сценария для дублера

На сегодняшний день есть три варианта трассировки. Отрезок дублера от развязки М12 у села Сапуголи до так называемой бетонки (дороги Казань – Боровое Матюшино) споров не вызывает и фигурирует во всех трех вариантах – по нему уже разработана проектно-сметная документация. Основная дискуссия разворачивается по отрезку, примыкающему к Казани.

Вариант 1

Его предложил Институт пространственного планирования (ИПП) РТ. Он предусматривает строительство общегородской прямой магистрали с непрерывным движением. Трасса пройдет по незастроенной территории от «бетонки» и войдет в город на улице Крутовской.

Протяженность – 14,9 км. Предусмотрены 4 двухуровневые развязки.

Магистраль будет шестиполосной и пройдет в стороне от плотной жилой застройки.

Проект рассчитан на будущее развитие Казанской агломерации, он предусмотрен мастер-планом Казанской агломерации, утвержденный постановлением Кабинета Министров РТ, схемой территориального планирования республики, которая так же утверждена на республиканском уровне и уровне Минэкономразвития России.

Во втором варианте трасса должна пройти вдоль железнодорожных путей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вариант 2

Его предложило МБУ «Институт развития города» (ИРГ). Ширина дороги – от 2 до 4 полос.

В таком варианте она должна пройти по территории резервного Столбищенского водозабора Казани и далее вдоль железнодорожных путей.

Точка входа в Казань – улица Техническая.

Протяженность – 15,1 км. Предусмотрены 4 двухуровневые развязки.

В ранее утвержденных документах территориального планирования такой трассировки нет.

Вариант 3

Проект предусмотрен действующим генеральным планом Казани.

Протяженность – 10,6 км. Он предусматривает от 2 до 4 полос и 6 двухуровневых развязок.

Вариант три, сразу скажем, самый сомнительный – дорогу предполагалось проложить от планировавшегося ранее района «Смарт-Сити». Если воплотить идею в жизнь сейчас, то она не свяжет новые жилые комплексы Лаишевского узла с центром Казани.

Трасса не связана и с магистралью М12, которую запустили в прошлом году. А это значит, что ни дублером, ни вылетной магистралью для Казани она стать не может.

Таким образом, предметом обсуждения остаются два варианта.

Олег Григорьев: «По нашему варианту можно сделать шестиполосную магистраль, аналогичную Вознесенскому тракту или Горьковскому шоссе» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Институт Григорьева предлагает обойти поселки стороной

Институт пространственного планирования РТ предложил вариант трассировки, при котором дублер Оренбургского тракта пройдет по незастроенной территории, обходя поселки Столбище, Усады, Мирный и новые жилые районы.

«Наш институт предложил такое решение: реконструируем дорогу до въезда в Столбище, но в сам поселок не заезжаем. Идем по незастроенной территории западнее поселков Столбищи и Усады – по свободной земле, ничего не снося и никого не трогая. Далее после жилого массива Мирный, мимо которого проходим в выемке, оставляя полосу леса как экран для жилой застройки, и спускаемся на территорию Подувалья. В город заходим в створе улицы Крутовская», – прокомментировал Григорьев.

Этот вариант позволит защитить интересы жителей близлежащих поселков. Им не придется вдыхать выхлопные газы от интенсивного автомобильного потока – в час по магистрали будут проезжать не менее 2,5 тысячи машин, от которых не спасут высокие шумозащитные экраны, которые вид жилых районов и не украсят, и не спасут от шума.

Первый вариант позволит защитить интересы жителей близлежащих поселков. Им не придется вдыхать выхлопные газы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В случае если этот вариант будет принят, то станет фактически основным въездом в Казань со стороны трассы М12 и Москвы. Он позволит разгрузить Оренбургский тракт и местные дороги в Столбище и Усадах. Расчеты на транспортной модели показывают, что транспортные потоки будут двигаться без пробок по реконструированной улице Крутовской и равномерно распределяться на улицу Тихорецкую и далее.

«По нашему варианту можно сделать шестиполосную магистраль, аналогичную Вознесенскому тракту или Горьковскому шоссе, роль которой она и будет выполнять в связи с переориентацией потоков после строительства трассы М12. Это будет прямой, парадный въезд из Москвы в Казань», – считает Григорьев.

Строительство будет идти этапами. Работы на участке от развязки М12 до поворота на Столбище уже начались. Следующий этап – от поворота до «бетонки».

«Если с финансированием все будет хорошо, думаю, весь дублер может быть реализован до конца 2028 года. Это сложный, но абсолютно необходимый проект для будущего города», – отметил директор института.

К слову, федеральный центр в лице Росавтодора рассматривает только этот вариант для возможного финансирования.

Проект рассчитан на развитие всей Казанской агломерации и создает новые транспортные возможности для других районов города, в том числе для планируемой жилой застройки на территории Подувалья, нового общественного центра на месте бывших иловых полей, жилой застройки на Новой Портовой и иных прилегающих территорий.

Как отмечает Григорьев, в перспективе планируется продолжить эту магистраль севернее и соединить с продолжением Вознесенского тракта.

«Если с финансированием все будет хорошо, думаю, весь дублер может быть реализован до конца 2028 года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Вариант Института развития города предполагает масштабное изъятие земель

В варианте Института развития города видится больше минусов, чем плюсов.

Первое – трасса пройдет через жилые районы.

Второе – дорога будет узкой и извилистой. «Если идти параллельно с железной дорогой, то трасса сильно петляет, здесь невозможно сделать шесть полос и невозможно организовать скоростное движение. Получится те же 40 км в час, как на Ново-Давликеевской», – отметил Григорьев.

При этом, по расчетам, пропускная способность дороги не будет соответствовать прогнозируемому транспортному потоку – 2,5 тыс. машин в сутки. И еще до пересечения с Тихорецкой возникнут хронические заторы.

Третье – трасса предлагается непосредственно по территории резервного Столбищенского водозабора Казани, что категорически недопустимо. «Водозабор в ближайшее время будет задействован. Это территория, которую по всем нормам нельзя пересекать», – объяснил Григорьев.

Четвертое – этот вариант потребует масштабных изъятий. Под снос попадают 36 участков индивидуальной жилой застройки, один участок под многоквартирный дом, 95 участков СНТ со строениями, а также 8,7 га производственных территорий Жиркомбината. Подпадают под вырубку 2,9 га Березовой рощи, а жители ЖК «Лесная поляна» и «Времена года» получат вместо запланированных районных парков магистраль с огромным объемом вредных выбросов.

По второму варианту под топор пойдут будущие парки больших жилых микрорайонов и даже одно из популярных мест отдыха казанцев – Березовая роща Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лесной вопрос: в чем принципиальная разница между вариантами

В то же время вариант Института пространственного планирования подвергается критике. В частности, ее высказывали в комментариях читатели издания «Бизнес Online». Основной аргумент сводится к тому, что проект Института пространственного развития Татарстана приведет к вырубке деревьев и негативно скажется на Матюшинской экосистеме.

Григорьев пояснил, что, во-первых, вариант ИПП пройдет по территории леса, не столь активно используемого населением. Во-вторых, такая же площадь лесов будет восстановлена.

«После вырубки планируется посадить ту же площадь деревьев в нескольких местах, в том числе рядом с водозабором», – добавил собеседник «Татар-информа».

При этом вариант Института развития города так же подразумевает вырубку леса. Разница в том, что по этому варианту под топор пойдут будущие парки больших жилых микрорайонов и одно из популярных мест отдыха горожан – Березовая роща.

Пока обсуждение трассировки продолжается, проектная документация второй части дублера еще не разработана Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строить на будущее или переделывать уже завтра

Вариант Института пространственного развития предполагает строительство широкой магистрали с расчетом на будущее, которая действительно решает транспортные проблемы Казани и пригородов.

Альтернатива же – это узкая дорога, которая уже сейчас не соответствует темпам развития Казанской агломерации. И ради нее – вероятно, со светофорами и постоянными пробками – потребуется изъятие благоустроенных земель: жилых домов и дачных участков.

Пока обсуждение трассировки продолжается, проектная документация второй части дублера еще не разработана. В процессе разработки документ будет вынесен на широкое общественное обсуждение для выбора оптимального решения.

«Мы всегда говорим о том, что наш вариант дублера и дорога, предусмотренная нами же в действующем генеральном плане, не являются альтернативными вариантами – нужны обе дороги. Дорога генерального плана как районная магистраль для связи между жилыми районами Лаишевского узла и районами южной части Казани, а дублер как в основном транзитная магистраль для въезда и выезда из города на М12. Почему-то появилось мнение, что такой дублер будут использовать в основном некие «москвичи», в то время как, по аналитическим данным, именно мы с вами, казанцы и жители республики, являемся основными пользователями», – сказал директор ИПП.

Дорога генерального плана нужна как районная магистраль для связи между жилыми районами Лаишевского узла и районами южной части Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По его словам, ситуация в точности повторяет историю с обсуждением «химкинского леса» в Москве. Тогда власти решали, как зайти в Москву трассой М11 из Петербурга, и выбирали между трассировкой через лес или через Химки.

«Был активный протест от экологов и жителей Химок, и доводы сторон, проектировщиков дороги и экологов рассматривались на совещании у Президента России. К счастью, и у федеральной власти, и у руководства Москвы и Подмосковья тогда хватило мудрости и решимости, и, несмотря на активный протест, дорога была построена через лес, минуя город Химки. Сегодня всем очевидно, что это было единственно правильное решение. Ничего не случилось с Химкинским лесом, молчат экологи, и только жители Химок говорят спасибо, что дорога прошла не через них и не парализовала окончательно движение в городе. В нашем же случае альтернатива проста – либо будет реализован вариант Института пространственного планирования, федеральное финансирование на который согласовано, либо не будет построено ничего, поскольку иных денег не предвидится», – отметил Григорьев.