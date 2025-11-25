news_header_top
Общество 25 ноября 2025 20:31

Ханифов о дублере Оренбургского тракта: «Эта дорога – целый комплекс»

В Татарстане строится еще одна вылетная магистраль – дублер Оренбургского тракта. Его строительство включает восемь этапов. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Эта дорога – целый комплекс. Рабочее название – «Лаишевский узел». Седьмой этап мы начали первым. Это как раз развязка на трассе Казань – Оренбург на Боровое Матюшино. Движение там открыли», – отметил он.

По словам министра, дальше строительство идет в сторону села Усады, где уже начались работы.

«Начало Лаишевского узла мы видим на развязке М12 – это съезд на трассу Столбище – Атабаево. Там с конца 2024 года и в 2025 силами госкомпании «Автодор» была перепроектирована развязка. Она была расширена, добавили дополнительные съезды для того, чтобы мы могли организовать четырехполосный съезд со стороны Столбища», – уточнил он.

Ханифов добавил, что завершено проектирование второго этапа.

«Экспертизу проекта получили, отторговались. Работы начаты», – подчеркнул он.

Новая вылетная магистраль и участок для М12: топ-5 дорожных проектов Татарстана
В Татарстане прошел Форум молодежи, проживающей в сельских поселениях

24 ноября 2025
Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

24 ноября 2025