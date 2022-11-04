Путин призвал вывезти жителей Херсона из зоны боевых действий

Президент России Владимир Путин призвал в ближайшее время вывезти мирное население Херсона на безопасную территорию. В первую очередь важно позаботиться о тех, кто находится рядом с зоной боевых действий, подчеркнул он в разговоре с волонтерами, работающими в Херсонской области.

С ребятами глава государства пообщался около памятника Минину и Пожарскому на Красной площади, куда он ранее возложил цветы в честь Дня народного единства.

«Сейчас тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий. Гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и прочих мероприятий. Такие ребята как вы делают все, чтобы вывезти людей в безопасную зону», – сказал Путин волонтерам (цитата по «Известиям»).

Напомним, массовая эвакуация жителей Херсонской области началась в октябре – на левый берег Днепра и в другие регионы России было переправлено примерно 50–60 тыс. человек. На прошлой неделе власти Херсонской области расширили зону эвакуации населения еще на 15 км от Днепра.