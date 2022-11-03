Стремоусов призвал жителей Херсона максимально быстро уходить на левый берег Днепра

Жителям Херсонской области, еще не ушедшим на левобережную часть региона, необходимо сделать это в максимально быстрые сроки. Об этом в эфире «Соловьев Live» объявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, российские войска тоже могут переместиться на левый берег Днепра.

«Скорее всего, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области, и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро уходить из города на левый берег. Мы до сих пор работаем в этом направлении», — подчеркнул он.

Однако, добавил Стремоусов, в настоящее время в области не наблюдается «массового резкого наступления» ВСУ либо скопления войск. Пока линия обороны продолжает держаться.