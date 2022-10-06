Стремоусов заявил, что ВСУ стянули на херсонское направление огромное количество техники

Вооруженные силы Украины собрали на херсонском направлении очень большое количество техники производства стран НАТО, но их натиск удается сдерживать. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области, накануне присоединенной к РФ, Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

«Да, их очень много, очень большое количество натовской техники, и турецкие какие-то машины, какие-то танки у них. Они лезут, они превосходят по количеству людей. Но наши парни <…> стоят насмерть», — поделился своим видением ситуации чиновник.

Речь, скорее всего, идет о колесных бронемашинах с противоминной защитой (MRAP) Kirpi турецкого производства. В августе Министерство обороны Турции передало Украине первую партию этих бронеавтомобилей из 50 машин.

Кроме того, Стремоусов оценил потери украинских сил на херсонском направлении. По его мнению, здесь каждый день гибнет около 300 украинских военных. «Они же лезут, эти танки, около 42 танков заехало. У них постоянные потери», — добавил он.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о сосредоточении украинских сил в Запорожской области, о чем сообщал «Татар-информ».

До этого Президент США Джо Байден сообщил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о выделении помощи на 625 млн долларов, включая четыре новых реактивных системы залпового огня HIMARS.