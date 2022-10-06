Элитные отряды ВСУ готовятся к штурму Запорожской АЭС, заявил Рогов

На Украине ведется подготовка к захвату Запорожской АЭС. К штурму готовят группы из элиты ВСУ — Сил специальных операций. В подготовке военных участвуют специалисты из Великобритании, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Постоянно проходят учения и боевое слаживание элиты боевиков [Президента Украины Владимира] Зеленского — Сил специальных операций ВСУ — в целях форсирования Днепра, высадки десанта, занятия плацдарма и захвата крупного объекта энергетической инфраструктуры. Речь идет про Запорожскую АЭС — тут сомнений нет», — подчеркнул он в беседе с ТАСС.

По его данным, подготовка ведется в группах по 100–110 человек. Некоторые из них по полгода и более проходили обучение в Великобритании. Учения проводятся на верхнем бьефе Днепра.

«Здесь показательно то, что учения проводятся не только с использованием стрелкового оружия, ПТУР, ПЗРК, но и ударных беспилотников „Байрактар ТБ-2“. Это все говорит о том, что с их стороны идет системная и хорошо слаженная работа, результаты которой мы, боюсь, предположительно можем увидеть в ближайшем будущем. И пристрелка к территориям вокруг Энергодара, в частности к селам Ивановка и Балка, скорее всего, является составляющей отработки форсирования Днепра и высадки десанта», — полагает собеседник агентства.

Кроме того, ВСУ уже подготовили десятки самоходных понтонных переправ для будущей операции.

Напомним, что накануне Президент РФ Владимир Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Объект находится неподалеку от Энергодара и является крупнейшим в Европе.