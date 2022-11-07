Стремоусов: В Херсоне идет последний день организованной эвакуации населения

В Херсоне завершается организованная эвакуация населения на левый берег Днепра. С 8 ноября жители смогут выехать из города лишь самостоятельно, отметил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения», — заметил он в своем телеграм-канале.

По словам Стремоусова, последние теплоходы отправятся в Голую Пристань и Алешки. Затем эвакуированные отправятся в Крым и далее в другие российские регионы.

«Каждый эвакуированный житель Херсонской области сможет получить единоразовую выплату, в размере 100 000 руб. и жилищный сертификат», — напомнил замглавы администрации региона.

Ранее он призвал жителей правобережья максимально быстро уехать из опасной зоны, так как российские войска в скором времени могут покинуть эти территории.

Вывезти из города мирных жителей, прежде всего тех, кто находится рядом с зоной боевых действий, поручил Президент России Владимир Путин.