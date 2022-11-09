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Ру Тат
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Политика
9 ноября 2022  12:30

Стремоусов сообщил о серьезных потерях ВСУ на Херсонском направлении

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На Херсонском направлении украинские войска понесли большие потери. Было уничтожено большое количество боевиков, техники и иностранных наемников. Об этом РИА Новости сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«Сейчас они уперлись в линию обороны, поэтому тактическое положение у нас лучше. Потому что мы готовились к их наступлению», — рассказал он.

Стремоусов отметил, что на линии фронта замечены польские и англоязычные наемники.

Накануне ночью стало известно о попытках наступления украинской армии в районе Снигиревки на севере Херсонской области, но эту атаку удалось отбить.

19 октября Президент РФ Владимир Путин ввел в четырех присоединенных регионах, включая Херсонщину, военное положение.

 

#спецоперация на Украине #политика
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