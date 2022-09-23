Стремоусов сообщил, что российским ПВО удалось отразить удар ВСУ по Херсону

В первый день референдумов на Донбассе украинские военные попытались обстрелять Херсон. Российским системам ПВО удалось отразить удар, заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром попытка националистов обстрелять Херсон была отработана системой ПВО. Первый приоритет — это безопасность», — отметил он.

В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях сегодня начались референдумы по вопросу присоединения к России. Вынужденные переселенцы также смогут проголосовать в некоторых регионах России. В Татарстане избирательные участки будут работать в трех городах, о чем сообщал «Татар-информ».