Боец СВО из Татарстана: Мама и сестры не должны услышать грохот разрывающихся снарядов

Вернувшись из армии, Азамат из Лениногорского района заключил контракт с Министерством обороны и отправился в зону СВО. «Моё призвание — служба Родине!» — объяснил он свое решение.

Находясь в зоне специальной военной операции, молодой человек не забывал семью, близких, односельчан и родную школу. Желая отблагодарить своих наставников и помочь учебному заведению, он обратился к директору Ивановской школы. «Виктория Викторовна, чем я могу помочь?» — спросил парень по телефону.

Узнав, что школа нуждается в цветном принтере, Азамат, не раздумывая, приобрел оргтехнику, бумагу для нее и передал учителю, когда был в отпуске.

Гульшат Хусаинова, учитель Ивановской основной школы, с гордостью вспоминает своего ученика: «В классе, где учился Азамат, я преподавала русский язык и литературу. Удивительно, но в этом мальчике с детства был заметен патриотический настрой. Он проявлял большой интерес к историческим событиям и главным действующим лицам литературных произведений, совершавшим героические поступки. Думаю, именно по этой причине, закончив 9 классов в нашей школе и поступив в Лениногорский политехнический колледж, он не доучился — отправился служить Родине. Он всегда рвался в армию!» — с улыбкой рассказывает педагог.

Слова коллеги подтверждает директор Ивановской школы Виктория Павлова.

«Азамат обучался в нашей школе с первого по девятый класс. В числе других деток, он приезжал на школьном автобусе из деревни Аккуль, где проживал с родителями и сестренками. Всегда опрятный, аккуратный, с ранцем за плечами и улыбкой на лице, он весело топал на школьные занятия. То, что он вырос в многодетной дружной семье, наложило свой отпечаток на мальчика: он был общительным, открытым и каким-то надежным ребенком. Ведь в многодетной семье больше радости, положительных эмоций, вдохновения», — убеждена глава учреждения.

Мама военнослужащего была счастлива повидать сына, ведь в отпуск он пришел раньше положенного.

«Это был самый лучший подарок в моей жизни! Когда сын неожиданно для всей нашей семьи переступил порог родного дома, я была самой счастливой мамой на свете, а сердце готово было выпрыгнуть из груди! Мы ждали Азамата в январе, но военное командование разрешило моему солдату пораньше побывать на родине», — делится мама бойца Ольга.

В День Героев Отечества, 9 декабря, Азамат пришел в Ивановскую школу, чтобы возложить цветы и отдать дань памяти и уважения своему односельчанину Артему Мурасову.

Артем — выпускник Ивановской школы, и в День Героев Отечества на здании этой школы была установлена мемориальная табличка с именем бойца, посмертно получившего медаль «За отвагу».

В этот день он встретился со своими наставниками и преподнес им подарок — обещанный принтер, а еще бумагу для офисной техники. Обнимая учителей, директора школы, он благодарил своих кураторов за их труд, а они говорили: «Спасибо тебе, Азамат, за оборону страны, за защиту государства».

Азамат воспитывался в многодетной семье. Сегодня Саше — 18 лет, близняшки Диана и Риана учатся в пятом классе. Самостоятельный и трудолюбивый, старший брат с детства привык брать на себя ответственность за младших сестренок.

Мама Азамата рассказывает: «Любознательный, дотошный и стремящийся к приобретению новых знаний, в 5-летнем возрасте сын стал посещать местную мечеть, интересовался религией. Позже, обучаясь в школе, старался помогать мне по хозяйству, косил траву, чтобы заготовить скоту сено, одновременно умудрялся подрабатывать грузчиком. Мой сын — человек, на которого всегда можно рассчитывать, можно положиться на все 100%. Это мой защитник, мое надежное плечо!» — говорит Ольга.

Азамат был очень привязан к отчиму: Ильяс воспитывал его с 7-летнего возраста. В будущем он на день рождения подарил папе снегоуборщик, чтобы ему легче было убирать территорию железнодорожной станции, на которой тот работает. Отец и сын были единомышленниками, а общее хобби — рыбалка — еще больше сплотило их.

Обучение в Лениногорском политехническом колледже, куда Азамат поступил после окончания школы, действительно было студенту в тягость — парень грезил о военной карьере и просто ждал наступления призывного возраста. «Удержать от такого решения не мог никто», — комментирует такое решение мама парня.

Отслужив около полугода, Азамат понял, что его призвание — защищать Родину. Он будто «сросся с военным кителем и камуфляжной формой». Приняв решение, в этом году 20 апреля он заключил контракт, а 1 мая взял курс на передовую.

Азамат взял позывной Макар, служит в должности стрелка мотострелкового взвода, воюет с противником на так называемом «ноле». «Ноль — это граница мест, где ведутся боевые действия. Зайти за ноль — прийти на линию боевого соприкосновения, где нет „мирняка“, только люди с оружием, поля, засеянные минами, неживые птички, стремительно падающие на цель, свист пуль и снарядов, выходы и прилеты», — объясняет боец СВО.

В трудные минуты Азамату помогают справляться с опасными задачами мысли о маме, сестренках. «Я очень их люблю и хочу, чтобы они никогда не услышали грохот разрывающихся снарядов. А еще — огромное желание скорейшей Победы и наступления мира на нашей земле», — отметил боец.

«Я обещала сыну никогда не плакать, поэтому и решение о службе в армии, а затем в зоне СВО приняла стойко, хотя слезы, естественно, душили», — говорит мама военного. — Но он такой человек: сказал — сделал, своего решения никогда не меняет. Мы очень гордимся своим сыном!»

С 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.