Стрелков отказался от вступления в группу «Вагнер» после оскорблений со стороны Пригожина

Бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) отказался вступать в частную военную компанию «Вагнер».

В своем Telegram-канале бывший полевой командир рассказал, что накануне пообещал в течение двух дней добраться до Луганска, чтобы обсудить возможное вступление в организацию.

Однако последнее публичное заявление основателя ЧВК Евгения Пригожина, содержащее, по словам Стрелкова, «поток самой откровенной лжи» в его адрес, «полностью исключает возможность <…> участия» в работе компании, пояснил экс-министр обороны ДНР.

«Я не смогу служить под руководством человека, открыто обвинившего меня в предательстве России. Не говоря уже о грязных оскорблениях, которыми эти обвинения сопровождались. Точка», — подытожил Игорь Стрелков.

Ранее сегодня основатель Евгений Пригожин описал два варианта попадания Стрелкова в частную военную компанию «Вагнер». Первый предполагает прохождение «стандартной процедуры — совета командиров», второй — службу на должности обычного штурмовика. «Этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью, поэтому вопросы будут», — заметил при этом предприниматель.

Конфликт между Стрелковым и Пригожиным начался с заявления бывшего полевого командира, что бизнесмена нельзя пускать в публичное пространство России из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». Он раскритиковал командование группы «Вагнер», заявив, что ее бойцам необходимо найти «гораздо более эффективное применение». При этом он похвалил самих «вагнеровцев».

После этого Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, чтобы «проверить правильность его позиции». Сначала он пообещал зачислить его на руководящую должность в одно из штурмовых подразделений.