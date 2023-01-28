Пригожин описал два варианта службы Стрелкова в ЧВК «Вагнер»

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин описал два варианта попадания в организацию экс-министра обороны Донецкой народной республики Игоря Стрелкова (Гиркина). Аудиозапись ответа предпринимателя на вопрос журналистов о перспективах бывшего полевого командира устроиться в ЧВК опубликована в Telegram-канале пресс-службы бизнесмена.

Первый сценарий предполагает, что ответственный за Стрелкова Андрей Трошев пригласит его в Луганск. Там экс-министра обороны ДНР будет ждать «стандартная процедура — совет командиров».

При этом, по словам Пригожина, среди командиров есть «пара десятков человек», которые «озлоблены» против приехавшего. Они поинтересуются у него, почему он «сдал Славянск», зачем «брал деньги <…> у [украинского бизнесмена Рината] Ахметова», чтобы, по формулировке бизнесмена, «сбежать» из города, и как «бросил пацанов», а также зададут «все остальные вопросы».

По мнению Пригожина, «вопросы будут заданы — без них никак». «Этот человек не славится своей отвагой, своим мужеством и своей надежностью, поэтому вопросы будут», — добавил он.

Окончательное решение, оставить Стрелкова или нет, будет за основателем ЧВК. «Если он будет буксовать, эти вопросы будут ему задаваться еще и еще раз, возможно, с пристрастием. Если всё пройдет благополучно, то через месяц-другой его бросят в самое пекло, <…> где он должен будет доказать свою надежность», — подчеркнул Пригожин.

Если в результате Стрелков останется жив, Пригожин пообещал пожать ему руку, а если он погибнет героем, то похоронить с почестями.

Предприниматель описал и второй сценарий для бывшего полевого командира ДНР: «прийти как обычный штурмовик, пройти отбор как обычный штурмовик, обучение как обычный штурмовик и воевать как обычный штурмовик». «День за днем, подвиг за подвигом, отстаивая свое место командира отделения штурмовой группы или другие [соответствующие] квалификации, и возможности, и авторитету места», — заключил он.

Конфликт начался с заявления Стрелкова, что Пригожина нельзя пускать в публичное пространство России из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». Он раскритиковал командование группы «Вагнер», заявив, что ее бойцам необходимо найти «гораздо более эффективное применение». При этом он похвалил самих «вагнеровцев».

После этого Пригожин пригласил Стрелкова на фронт, чтобы «проверить правильность его позиции». Он пообещал зачислить его на руководящую должность в одно из штурмовых подразделений.