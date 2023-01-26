Стрелков принял приглашение Пригожина вступить в «Вагнер»

Экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) принял предложение основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина присоединиться к военной группировке на руководящий пост в одном из штурмовых подразделений. Такое предложение Пригожин сделал в качестве ответа на жесткую критику в свою сторону.

Конфликт начался с заявления Стрелкова о том, что Пригожина нельзя пускать в публичное пространство России из-за его «бэкграунда уголовника и прислуги». Он раскритиковал командование «Вагнера», заявляя, что, по его мнению бойцам необходимо найти «гораздо более эффективное применение». При этом он похвалил самих «вагнеровцев».

Пресс-служба Пригожина привела его ответ, в котором он аргументировал решения о задействовании военных и пригласил его присоединиться к ним. «Предлагаю ему прибыть на территорию ЛНР для назначения на руководящую должность, согласно его компетенции, в одно из штурмовых подразделений», – сказал он. позже добавил: «Никого лично в ЧВК «Вагнер» мы не приглашаем. Я сделал исключение и пригласил явиться в Луганск Стрелкова Игоря Ивановича <…> Если вам требуется какая-то бумажка, мы вам ее пришлем».

Позднее в телеграм-канале пресс-службы Пригожина появился ответ Стрелкова – он согласился вступить в ряды «Вагнера». При этом он попросил основателя компании связаться с ним лично, так как «Подобного рода вопросы в Telegram не решаются».

Ответ Пригожина пресс-служба пообещала дать позже, так как он временно «будет без связи».