Стрельба и взрыв петард: как будущие бойцы проходят подготовку в Нижнекамске

В Нижнекамске ведутся курсы начальной военной подготовки. Они предназначены для тех, кто собирается на срочную службу, а также для тех, кто планирует заключить контракт с Министерством обороны.

На курсах новобранцев обучают обращению с оружием, оказанию медицинской помощи. Именно на тактическую медицину в первую очередь и делается упор, ведь от того, насколько хорошо будущие солдаты усвоят эти уроки, будет зависеть их жизнь и жизнь сослуживцев.

Обучение на курсах максимально приближено к реальности. Всё начинается с теории. Здесь рассказывают о том, как использовать медицинские средства, какие лучше выбрать. Отдельное внимание уделяют обращению с обезболивающими препаратами — как и куда колоть, а куда колоть не стоит.

От теории переходят к практике, причём проходят её в стрессовых условиях.

«Люди сначала проходят полосу препятствий, потом начинают оказывать помощь себе, своему товарищу, а в это время над ними стреляют из настоящего автомата охолощёнными патронами, рядом взрываются петарды. В это время они учатся оказывать помощь в положении лёжа. Как правило, именно тут-то и начинается всё самое интересное — неправильно или не полностью накладывают жгут, турникет и многие другие моменты. В процессе за действиями смотрит инструктор и подсказывает, что сделано неправильно, исправляет», — рассказал инструктор с позывным Ялта.

Записаться на курсы начальной военной подготовки можно по телефону 8 (917) 910-44-62.

Подробнее читайте в статье «Научиться, чтобы выжить»: в Нижнекамске ведутся курсы военной подготовки.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

8 (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно также по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра