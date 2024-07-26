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Стрельба и взрыв петард: как будущие бойцы проходят подготовку в Нижнекамске
В Нижнекамске ведутся курсы начальной военной подготовки. Они предназначены для тех, кто собирается на срочную службу, а также для тех, кто планирует заключить контракт с Министерством обороны.
На курсах новобранцев обучают обращению с оружием, оказанию медицинской помощи. Именно на тактическую медицину в первую очередь и делается упор, ведь от того, насколько хорошо будущие солдаты усвоят эти уроки, будет зависеть их жизнь и жизнь сослуживцев.
Обучение на курсах максимально приближено к реальности. Всё начинается с теории. Здесь рассказывают о том, как использовать медицинские средства, какие лучше выбрать. Отдельное внимание уделяют обращению с обезболивающими препаратами — как и куда колоть, а куда колоть не стоит.
От теории переходят к практике, причём проходят её в стрессовых условиях.
«Люди сначала проходят полосу препятствий, потом начинают оказывать помощь себе, своему товарищу, а в это время над ними стреляют из настоящего автомата охолощёнными патронами, рядом взрываются петарды. В это время они учатся оказывать помощь в положении лёжа. Как правило, именно тут-то и начинается всё самое интересное — неправильно или не полностью накладывают жгут, турникет и многие другие моменты. В процессе за действиями смотрит инструктор и подсказывает, что сделано неправильно, исправляет», — рассказал инструктор с позывным Ялта.
Записаться на курсы начальной военной подготовки можно по телефону 8 (917) 910-44-62.
Подробнее читайте в статье «Научиться, чтобы выжить»: в Нижнекамске ведутся курсы военной подготовки.
Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото и видео предоставлены инструктором с позывным Ялта.
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