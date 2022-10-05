Стрекозы и бабочки в голове: «Сад сновидений» турецкого живописца Инана расцвел в Казани

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мир насекомых — ярких, хрупких, неуловимых, красивых и суетливых бабочек, стрекоз, жуков, созданных в узнаваемых контурах, но в абстрактной манере турецким художником Эргином Инаном, на целый месяц заполнил Галерею современного искусства Музея ИЗО РТ.

Живописец, родившийся в Турции и в совокупности 13 лет проживший в разных городах Германии, где он учился изобразительному искусству и преподавал его, за свою жизнь написал более 15 тысяч картин. «Сад сновидений» — его первая персональная выставка вообще в России, не только в Казани, сюда он привёз полсотни своих произведений, каждое, к слову, стоимостью около 20 тысяч долларов.

«В 1969 году я поехал в летнюю школу академии художеств в Зальцбург, где преподавал итальянский профессор, экспрессионист и абстракционист Эмилио Гвидо. Там я начал свои первые работы в стиле абстракционизма. Вернувшись оттуда в мой родной город Малатья, как-то я сидел у себя дома в саду и решил написать письмо своему преподавателю Эмилио Гвидо. Вдруг я увидел насекомое, получилось, что я пишу письмо и между строк рисую насекомых. Так я написал двухстраничное письмо своему преподавателю, а во всех своих последующих работах я использовал образ насекомого. С тех пор у меня и получаются насекомые такой яркой разноцветной палитры», — рассказал приехавший на свой вернисаж из Стамбула Эргин Инан.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Краски мастер закупает в Америке, они весьма дорогие, но расходует он их буквально широким жестом — не жалея. В некоторых участках картин видны толстые слои сочных комбинируемых цветов, где-то они вздымаются, где-то загибаются у края контура больше, чем на сантиметр. Но это, говорит сам Эргин Инан, его собственная технология, без которой картины не были бы столько эффектными. «Сад сновидений» — это ассоциации и размышления мастера, навеянные повестью Франца Кафки «Превращение», в которой главный герой, проснувшись, обнаруживает, что превратился в насекомое.

«В Мюнхенской художественной академии я обучался у академиков, брал уроки по технике написания икон, и даже мои первые работы были посвящены тематике икон. Я изучал технику Рембрандта и других всемирно известных художников. Благодаря этим техникам и навыкам создания литографии, гравюр, сегодняшний вид моих работ — это, что я сам добавил к тому, что изучил в Мюнхене. Я хотел нарисовать иллюзию, используя цвета. Во все эти волшебные рисунки я добавил много цветов. Если не использовать такого большого объёма краски, не будет такого эффекта, как сейчас», — пояснил художник.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Гостями вернисажа стали генеральные консулы Казахстана, Туркменистана, Венгрии, представители делегации Ирана, депутат Госсовета РТ Римма Ратникова, известный архитектор и краевед Сергей Саначин, многие уже именитые казанские художники и совсем юные — студенты художественного училища.

«Сегодня мы присутствуем на фантастическом проекте Эргина Инана. Я очень люблю направления творчества, которые заставляют нас думать. Эргин Инан пытается реализовывать микс направлений — все работы призваны побуждать нас задуматься, что есть жизнь. Каждый из нас в процессе жизни так или иначе испытывает процесс трансформации. Я очень хочу, чтобы каждый из нас взрастил в своей душе из кокона прекрасную бабочку, наполненную яркостью, красотой, жизнью, позитивом. Нам очень не хватает, особенно осенью, этого позитива. Мы должны открывать нашим зрителям красоту нашего мира, новые краски. Я думаю, что с этой выставки каждый уйдет с зарядом энергии, красота этих красок жизни будет вдохновлять нас на новые подвиги», — сказала министр культуры Татарстана Ирада Аюпова.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Хотя выставка «Сад сновидений» — первый персональный проект Эргина Инана в России, некоторые из его картин казанцы и гости столицы Татарстана могли видеть в прошлом году в Центре «Эрмитаж-Казань» на сборной выставке 11 турецких художников «Анатолийский бриз». Тогда художник не смог присутствовать на вернисаже, но отправил в Казань шесть своих произведений в стиле Мевляны (с цитатами суфийского поэта Джелялетдина Руми).

«Для нас большое счастье, что вы видите эти яркие картины, которые греют душу в эти осенние, предзимние дни. Жизнь бабочек очень коротка, но мы все равно их любим. Жизнь бабочек очень коротка, но на этих холстах они смогут жить очень долго, принося нам радость. Хорошо, что вы, Эргин Инан, приехали — вы осуществили мою мечту. Для меня большая честь здесь с вами находиться, а ещё большая честь представить ваше искусство татарстанским зрителям», — сказал генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан, принимавший непосредственное участие в организации выставки соотечественника в столице республики.

Выставка «Сад сновидений» Эргина Инана будет открыта в Галерее современного искусства до 6 ноября. 22 сентября, напомним, в Казанском Кремле, Национальной художественной галерее «Хазинэ» открылась выставка еще одного известного турецкого художника Ялчына Гёкчебага, автора «Тайной вечери по-турецки» и также участника прошлогодней сборной выставки «Анатолийский бриз».