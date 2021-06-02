Страховщики оценили стоимость КАСКО для елабужских Aurus Senat

Страховка КАСКО для нового люксового российского автомобиля Aurus Senat составит около полумиллиона рублей, передает РИА Новости оценку страховщиков.

Эта стоимость рассчитывалась для автомобиля в базовой комплектации, цена которого составляет 18 млн рублей. В качестве региона страхования эксперты выбрали Москву. Стаж вождения – 10 лет. В качестве параметров также выбраны оформление на юрлицо, два водителя и коэффициент бонус-малус - 0,8. Для такого автомобиля КАСКО обойдется в 450 тысяч рублей.

Если учитывать, что рыночные цены на Aurus начинаются от 24 млн рублей, то полис поднимется в цене до 600 тысяч рублей.

В Елабуге запущено серийное производство люксовых автомобилей Aurus. Пока предприятие выпускает только седаны Senat, но в следующем году предполагается запустить линейку кроссоверов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что на территории ОЭЗ «Алабуга» состоялся официальный запуск серийного производства российских премиум-седанов Aurus Senat. Разрешение на запуск завода в режиме видеоконференцсвязи дал Президент РФ Владимир Путин.