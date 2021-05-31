Минниханов: Aurus повторит успех «КАМАЗа» и будет прославлять Россию во всем мире

Отечественные люкс-седаны Aurus повторят успех «КАМАЗа» и станут еще одним узнаваемым российским брендом во всем мире. Такое мнение во время торжественного запуска завода Aurus на территории ОЭЗ «Алабуга» высказал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Он поблагодарил участвовавшего в церемонии по видеосвязи Владимира Путина за оказанное республике высокое доверие по реализации серийного производства Aurus. Минниханов напомнил, что Татарстан давно известен в качестве автомобильного региона: грузовики «КАМАЗ» успешно продаются по всему миру.

«Уверен, что Aurus станет таким же успешным брендом и будет прославлять Россию», — обратился к участникам торжественного открытия завода Президент РТ.

Он подчеркнул, что проект не удалось бы реализовать без постоянной поддержки и внимания со стороны федеральных властей.

«Будем трудиться, чтобы Aurus стал одним из самых успешных проектов», — заключил Президент Татарстана.

Фото: Владимир Васильев.